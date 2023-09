JOŠ JEDNA „PRIČA“, OD 21. DO 23. SEPTEMBRA…

Nije prvi put da se rok festival Priča održava u septembru, ali je svakako prvi put da će se održati u zatvorenom prostoru. Zbog nestabilnosti vremenskih prilika, organizacioni tim festivala je doneo odluku da se muzički deo festivalskog programa održi u hali KK “Borac” i to u periodu od 21. do 23. septembra 2023. godine. Program počinje u 19:26 časova.







Predstojeću Priču najavljuje Žana Nenadović, PR festivala:

-Kako Priča već godinama dovodi najveća imena iz sveta rok muzike sa exYu prostora, potrudili smo se i ovog puta da Čačak ugosti bendove sa izuzetno uspešnom i dugogodišnjom karijerom, a koji do sada nisu nastupali u našem gradu, barem ne u istom sastavu. Festival će otvoriti hor profesorke Mirjane Janevske u kojem će pevati čak 50 gimnazijalaca. Publika će imati priliku da uživa u koncertima 19 bendova. Pored već najavljenih Van Gogh, Aerodrom, Bombaj Štampa, Zoe Kida, nastupiće i Smak plus, Mile Kekin, Sunshine i mnogi drugi. U okviru pratećeg programa, 22. 09. 2023. u jedinstvenom prostoru Srpskog paba, biće otvorena samostalna izložba fotografija Aleksandre Ignjatović, urednice rok portala Headliner. Spremili smo još mnogo toga, pa zato budite u toku. Sve informacije potražite na sajtu festivala ili na broj 065/ 451 33 41. Ulaznice za festival se mogu kupiti online i na svim prodajnim mestima GigsTix-a (u Čačku je to knjižara Vulkan), kao i na sajtu Festivala Priča. Ono što odlikuje čačansku Priču je vrhunska produkcija, tako da publika može da očekuje odličan zvuk, zanimljive efekte i sjajan provod. Čačanska publika je najbolja rokenrol publika i ako se uzmu u obzir pozitivni komentari koji nam svakodnevno stižu u inbox i na mail, biće ovo još jedna nezaboravna Priča.