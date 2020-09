Još večeras „Prognana Nušićijada“

JUTARNJA MAGLA Danas umereno oblačno i suvo Autor: Tanjug | Alo Ujutro će biti mestimično kratkotrajne magle, a tokom dana umereno oblačno i suvo. Vetar slab, promenljiv, jutarnja temperatura od 3 do 8 C, najviša dnevna od 10 do 15 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će danas biti umereno oblačno i suvo. […]

