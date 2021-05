Jovanović o digitalnim sertifikatima: Očekujemo stav Evropske komisije

Iako EU još razmatra kako će se postaviti prema zemljama izvan Unije kada je reč o putovanjima, neke države, poput Mađarske, Grčke, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata prihvataju Zeleni digitalni sertifikat koji izdaje Srbija.

Direktor Kancelarije za e-Upravu Mihailo Jovanović dodaje da se očekuje da će Evropska komisija početkom juna zauzeti zvaničan stav o tom pitanju.

„Do tada naši građani mogu da koriste ove sertifikate za putovanja, jer sadrže one podatke koje sve zemlje uglavnom traže bilo o vakcinaciji ili uradenom pi-si-ar testu. Najbolje je da se građani vakcinišu, jer taj podatak je dugotrajan, za razliku od testova čije je važenje uglavnom ograničeno na 72 sata“, rekao je Jovanović za RTS.

Srbija je, ukazao je on, među prvim zemljama koja je svojim građanima obezbedila Zeleni digitalni sertifikat ili kovid pasoš koji sadrži sve relevantne informacije o korisniku – o vakcinaciji, da li je radio i koji serološki test, kao i da li je preležao koronavirus.

„Pratili smo šta se dešava u Evropskoj uniji, SZO, pa i Kini i napravili smo našu verziju. Takode, ima kju-ar kod da se ti podaci lakše očitaju, a ima i električni pečat kao dodatnu zaštitu od zloupotreba“, naveo je direktor Kancelarije za e-Upravu.

On je dodao da građani do potvrde mogu doći onlajn, a potrebno je da se registruju na portalu e-Uprave i onda će moći da izaberu srpsko-englesku verziju sertifikata, kao i srpsko-kinesku za one koji putuju na Daleki istok.

Izvor: B92