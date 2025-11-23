ЈУБИЛЕЈ „АБРАШЕВИЋА“, САМО ЈЕДАН У НИЗУ ЊЕГОВОГ БЕСКРАЈА

Čačak će sutra ponovo biti epicentar muzičke magije, kreativnog izraza i opuštanja na svežem vazduhu. Na obali Morave, u srcu Parka mladosti, ponovo će biti realizovan Uzlet festival, uz podršku kompanije A1 Srbija. Ovog puta u specijalnom jednodnevnom formatu, zajedno sa organizacijom “Piknik”. Već dobro poznat kao festival koji okuplja ljubitelje alternativne muzike, Uzlet ove […]

