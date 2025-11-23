НЕДОСТАТАК КВАЛИФИКОВАНЕ РАДНЕ СНАГЕ – ГЛАВНИ ПРОБЛЕМ НАШЕ ПРИВРЕДЕ
ПРЕДСТАВНИЦИ ПКС, НСЗ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ РАЗГОВАРАЛИ СА ЧАЧАНСKИМ ПРИВРЕДНИЦИМА
Привредна комора Србије, Национална служба за запошљавање (НСЗ) и представници локалне самоуправе организовали су у петак, 14. новембра, у сали Градског већа, састанак са представницима приватних предузећа у циљу унапређења сарадње са послодавцима из Чачка. Директор Националне службе за запошљавање Милан Боснић је приликом боравка у Чачку посетио предузећа „Унипромет“, „Стакс“ и „Форверк“.
Посета приватним предузећима у Чачку наставак је акције коју реализује Национална служба за запошљавање, у сарадњи са локалним самоуправама и Привредном комором Србије, широм наше земље, како би се у непосредном разговору са домаћим привредницима и страним инвеститорима мапирали проблеми са којима се привреда тренутно суочава.
– Овакве састанке организујемо да бисмо стекли слику о нашој привреди, да видимо ко расте, ко стагнира , ко запошљава, а ко отпушата раднике и да заједно са привредницима направимо план за 2026. годину. Јако је важно да наступамо овако зато што је наш циљ да се позиционирамо и да они разумеју да смо ми стратешки партнери једни другима, да је наш основни циљ да привреда расте и да се развија, да смо ми ту за њих да помогнемо да се реше проблеми са којима се сусрећу, али и да заједнички испланирамо како ћемо расти у наредној, 2026. години. Напомињем, битно је да знамо уколико неко од привредника има одређених потешкоћа и планира да смањује број радника, јер је наш циљ да то на време сазнамо, како бисмо тим људима понудили адекватне прилике у складу са њиховим нивоом знања и квалификација – истакао је Милан Боснић, генерални директор Националне службе за запошљавање.
ДЕФИЦИТАРНИ РАДНИЦИ ПРОИЗВОДНИХ ЗАНИМАЊА
Србија више нема проблем са незапосленошћу, али се наша привреда сусреће са тим да не може да нађе довољан број људи са одговарајућим нивоом знања и квалификација, па је отуда основни посао Националне службе за запошљавање да разуме која су то дефицитарна занимања и да пронађе кадрове који су вољни да се преквалификују и доквалификују како би могли да раде на тим пословима.
– Један од основних проблема са којим се сусреће наша привреда у овом тренутку је недостатак квалификоване радне снаге. Ми скоро да немамо грану индустрије која се не сусреће са дефицитом радне снаге, почев од ИТ индустрије, здравствених радника, возача, помоћних угоститељских радника – помоћних кувара, преко радника у грађевинској индустрији – армирача, заваривача, тесара, столара… Изражена је потреба и за радницима производних занимањима, као што су оператери на ЦНЦ машинама, мехатроничари. То су све занимања која су недостајућа, али истовремено и јако добре прилике за младе људе да крену да уче и да стекну та знања и вештине, јер су то углавном послови који су, свакако, боље плаћени од просечне зараде у Србији. Такође, битно је да знамо и да разумемо да ће деца која су рођена након 2010. године променити у просеку седам каријера у току свог радног века. Више није сигурно да ће неко то што почне радити до краја радног века и због тога је потребно да се адаптирамо на промене и да из њих увек извлачимо најбоље за нас, као и привреду – појаснио је Боснић и додао да је у данашњим околностима веома битно да се обезбеде радници који су заинтересовани за преквалификацију или доквалификацију, како би могли да раде на одређеним пословима.
РАСТЕ БРОЈ СТРАНИХ РАДНИКА
У Србији има око 60.000 старних радника и готово да нема делатности у којој нису ангажовани. Зараде у Србији су, према речима Боснића, стимулативне за стране раднике, јер подмирују трошкове живота у државама из којих долазе. Долазе најчешће из Kине, Турске , Русије, Индије, Непала, али и са Kубе и из бројних других земаља.
Предузеће „Понс“се суочило са дефицитом радника у производњи пре четири, пет година. Тај проблем је решен довођењем великог броја радника са Kубе, Филипина и из других држава. Данас „Понс“ запошљава 350 радника, а само у производњи од укпуно 150 радника, готово трећину чине станци.
– Код нас је ситуација тренутно стабилна, јер смо се са проблемом недостатка радне снаге сусрели одмах након пандемије короне. Као и већина других послодаваца у Србији, и ми смо у таквим околностима морали да почнемо да ангажујемо радну снагу из иностранства. Наша радна снага је доста дефинисана демографском ситуацијом и у Чачку и у Србији. У нашим производним фирмама тешко је наћи нове младе раднике који су заинтересовани баш за та дефицитарна занимања. Због тога смо се одлучили на тај корак и данас имамо више од 40 иностраних радника који раде у нашим погонима, углавном у производњи, али смо кренули да их запошљавамо и у малопродаји, а ту су и возачи. Искуства су углавном добра. Било јемањих проблема, поготову у почетку, јер су процедуре компликоване, али и то се у међувремену доста унапредило. Имамо сада и електронску подршку од имиграционог одељења у Министарствуто и од НСЗ, тако да то сада идедоста брже и цео процес са неких шест, седам месеци скраћен јесада на два месеца – истиче Александар Ћаловић, финансијски директор пекаре „Понс“.
Како наводи директор НСЗ, све фирме које су до сада посетили у оквиру ове акције сусрећу са истим проблемима, а то су недостатак адекватно обучене радне снаге и постојање потребе за занимањима попут ЦНЦ оператера и мехатроничара, која су тренутно основа индустрије.
– У овом тренутку нема најава неких великих затварања страних и домаћих фирми у нашој земљи. Требало би да разумемо да се ситуација глобално променила и да су технолошке и геополитичке промене довеле до тога да ће се све промене на тржишту радне снаге дешавати много брже и учесталије него што је то раније било, тако да морамо бити спремни на то да стално учимо и стичемо нове вештине и знања, како бисмо остали релевантни и конкурентни на тржишту рада и могли да испуњавамо нове задатке које са собом доносе технолошке промене и развој привреде – поручио је Боснић.
В. С.