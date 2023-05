Možda ste primetili da vam se naočare magle dok nosite zaštitnu masku. Do toga dolazi zbog kondenzacije, a to se najčešće događa kada iz hladnijeg prostora uđete u neki topliji. Uz to, naočare vam se mogu zamagliti i kada izdahnete topli vazduh koji dolazi u kontakt s naočarima. Ali, dobra stvar je da postoji nekoliko […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук