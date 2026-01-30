Јуче није рођена ниједна беба

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio je da je u Srbiji potvrđen prvi slučaj koronavirusa. Reč je o muškarcu (43) iz Subotice koji je boravio u Budimpešti i koji se sam javio nadležnim organima. Oseća se dobro i stavljen je u izolaciju u subotičkoj bolnici. Biće testirane sve osobe koje su […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

