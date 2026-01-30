Јуче није рођена ниједна беба

Јуче у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ниједна беба.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
Извор: Ча глас
Удружење ,,Чувари дела Вука Караџића” представило је 3. новембра у Градској библиотеци алманах ,,ДАНИЦА” и ,,ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ” , издања Вукове задужбине из Београда, у оквиру 3. Културно-образовне манифестације ,,ДАНИ ВУКА КАРАЏИЋА” у Чачку, чији је аутор Данијела Ковачевић Микић. О публикацијама је говорио уреднички тим проф. др Бошко Сувајџић, књижевник Гордана Малетић и секретар […]
Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 31. децембар Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици Чачански Батаљон и у Пријевору ,потес „Даниловићи“. На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови. – Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше […]
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio je da je u Srbiji potvrđen prvi slučaj koronavirusa. Reč je o muškarcu (43) iz Subotice koji je boravio u Budimpešti i koji se sam javio nadležnim organima. Oseća se dobro i stavljen je u izolaciju u subotičkoj bolnici. Biće testirane sve osobe koje su […]