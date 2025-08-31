Јуче рођен ЈЕДАН ДЕЧАК

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођен ЈЕДАН ДЕЧАК.
Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани. Извор: Ча глас
Ускоро ће у Општој болници у Чачку врхунски кардиохирурзи Клиничког центра Србије радити конзилијарне прегледе. Ово је најавио др Дејан Дабић, директор Опште болнице, након посете професора Светозара Путника, директора Клинике за кардиохирургију Клиничког центра Србије. – Договор је да ће се у Чачку обављати конзилијарни прегледи од стране кардиохирурга за пацијенте који захтевају кардиохируршке […]
ИЗВОР: РТС У Србији је коронавирус потврђен код још 1.497 особа од тестираних 12.818 узорака. Од последица заразе преминулo je још 6 особa. На респираторима 30 пацијената. У Србији се већ неколико дана се бележи више од хиљаду новозаражених, па стручњаци упозоравају да је четврти талас у залету и да морамо да се придржавамо превентивних […]