Јуче рођене две бебе – ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.
Slične Vesti
Дан без новооболелих у Чачку и Ивањици
У Општој болници Чачак хоспитализован је један ковид позитиван пацијент. У респираторном центру нема пацијената, такође нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа није било пријема, ни отпуста пацијената. За последња 24 часа у пријемно – тријажној амбуланти Опште болнице Чачак, са симптомима и знацима ковид инфекције била су два прегледа. Од четири узорка из […]
Јуче рођено СЕДАМ БЕБА – пет девојчица и два дечака!
Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло СЕДАМ БЕБА, ПЕТ ДЕВОЈЧИЦА И ДВА ДЕЧАКА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: Ча глас