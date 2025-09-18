БЕБЕ, ДВЕ
Zdravstvo

Јуче рођене две бебе – ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

G. D. Komentara (0)

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.

бебе 5
Фото: Архива

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

