„КАДА ЉУДИ ПЕВАЈУ ЗАЈЕДНО, ЊИХОВА СРЦА КУЦАЈУ У ИСТОМ РИТМУˮ ‒ ХОР „VIVA VOXˮ

Prekršajnom sudu u Čačku je za vreme vanrednog stanja, od 15. marta do jutros, podneto 219 prekršajnih prijava, do kojih je u 178 slučajeva doneta osuđujuća presuda i izrečene su novčane kazne, rečeno je danas agenciji MNA. Kako je navedeno, novčane kazne su izrečene u rasponu od 50.000 do 100.000 dinara. Kada je reč o […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук