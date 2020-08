KADETI BORCA ZAPOČELI PRIPREME, MILOŠ PEJANOVIĆ PORUČUJE: BIĆEMO SPREMNI!

Nakon prvog tima i juniorskog sastava, i kadetski tabor Borca startovao je sa pripremama. Ekipu je ovog leta preuzeo Miloš Pejanović, trener koji je prošle sezone predvodio pionirski crveno-beli sastav, sa kojim je beležio zapažene rezultate u ligi. Upravo iz razloga što odlično poznaje košarkaše 2004. i 2005. godište, koje je vodio prethodne dve godine, Pejanoviću je i povereno rukovođenje ekipom kadeta.

,,U razgovoru i dogovoru sa kordinatorom mlađih selekcija Raškom Bojićem i trenerom prvog tima Markom Marinovićem odlučeno je da preuzmem vođenje kadetske ekipe. Razlog te odluke jeste činjenica da sam mnoge igrače vodio dok su bili pioniri, tako da će faktički ovo biti treća godina kako sam im trener”, istakao je Pejanović.

Uprkos činjenici da do početka sezone ima gotovo dva meseca, trener Pejanović je okupio raspoložive igrače kako bi ih na što bolji način pripremio za izazove koji ih očekuju. Godinama unazad mlađe selekcije Borca beleže zapažene rezultate u svojim ligama, pa ne treba sumnjati da će to biti slučaj i ove sezone.

,,Pripreme smo započeli u ponedeljak, a zbog specifične situacije krenuli smo nešto kasnije od planiranog. Za sada treniramo u sali Specijalne škole, a nadam se da ćemo od septembra moći da se vratimo u halu”, rekao je Miloš Pejanović, još dodavši:

,,Cela kadetska grupa je polako krenula sa treninzima, a nadam se da će se situacija polako stabilizovati, pa da ćemo moći da obavimo pripreme na pravi način, kako to inače radimo”, kazao je trener kadeta Borca.

Kao i svake godine, mladi tim Borca poseduje kvalitetan igrački sastav.

,,Kadetsku selekciju čine deca 2004. i 2005. godište. Neki od tih košarkaša su već pod stipendijskim ugovorima u klubu, što jasno govori da je reč o talentovanim igračima, kao što su oba Đorđa Ćurčića. Pored njih, tu je jedan igrač koji je nama veoma interesantan, Luka Andrić, rodom iz Vrnjačke Banje, a prethodne dve godine je proveo u Crvenoj zvezdi. Nadamo se da će on doći u Borac i tako pojačati tim. Takođe, doveo sam i Marka Stojanovića, momka koji igra na poziciji centra, tako da će biti dragoceno pojačanje. Sve u svemu, u timu ima 16, 17 igrača”, reči su Miloša Pejanovića.

Prva prepreka kadetskom timu biće kvalifikacije za Triglav kadetsku ligu Srbije.

,,Do sada je važilo pravilo da se kvalifikacije za ligu organizuju krajem septembra. Međutim, zbog situacije koja trenutno vlada, niko sa sigurnošću ne može da kaže kada će turnir biti održan. Naravno, mi ćemo se pripremati kao da će biti sve u redu, a ostaje da se vidi šta će i kako biti”, napomenuo je trener kadeta Borca.

Kao svake godine, od ekipe iz Čačka se očekuje da bude jedan od najznačajnijih faktora u ligi.

,,Nije zahvalno u ovom momentu govoriti o ambicijama, jer nije nam poznato kada i kako će se realizovati takmičenje. Ali uzimajući u obzir da su ovi momci u pionirskoj selekciji beležili zapažene rezultate, smatram da postoji obaveza da se tako nastavi i u kadetskoj ligi. Važno je da budemo što ravnopravniji sa najboljim ekipama iz Beograda. Mislim da imamo dovoljno vremena da se spremimo, a verujem da ćemo imati snage da pomrsimo račune liderima”, zaustavio se Pejanović, kako bi posebno naglasio:

,,Najbitnije je istaći da je u klubu vrlo važno stvaranje i osposobljavanje igrača koji će biti kadri da igraju seniorsku košarku na nivou koji to Borac zahteva, odnosno da budu u stanju da nastupaju u ABA ligi. To je najvažnije. A to da li ćemo biti prvi, treći ili peti na kraju krajeva nije toliko bitno”, zaključio je trener kadeta Borca Miloš Pejanović.

Piše: Nikola Minović

Foto: Lejča photography

Izvor: KK BORAC