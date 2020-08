Besplatno u banju uz penziju do 27.700 dinara

Od juče do 7. septembra penzioneri sa primanjem do 27.700 dinara mogu da se prijave za besplatnu rehabilitaciju u nekoj od 25 banja. To je navedeno u pozivu koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Banja Gornja Trepča, foto-MNA

Dodatni uslov za penzionere je da nemaju druga lična primanja, navodi Fond PIO.

Uz prijavu se podnosi penzijski ček, medicinska dokumentacija, kao i izjava u koju banju žele na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju.

Troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda uključeni su i iznos koji pokriva Fond PIO kao i troškovi puta i boravka za pratioce deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, odnosno pratilaca slepih penzionera koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda.

Fond plaća pun pansion i troškove terapije u banji a penzioneri će tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenjskih lekara.

Do 7. septembra prijave za besplatnu banjsku rehabilitacijuse podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište.

Kako je saopšteno, rang-lista se posebno utvrđuje za starosne, porodične i invalidske penzije.

„Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju za korisnika koji je to pravo ostvario kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad“, navodi Fond PIO.

Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije, a članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje prava na besplatnu banjsku rehabilitaciju.

Izvor; TANJUG