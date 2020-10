Kičiću uručena nagrada “Mija Aleksić – biti glumac”

Glumcu Gordanu Kičiću uručena je nagrada “Mija Aleksić – biti glumac” kao priznanje za izuzetan doprinos umetnosti glume. Kičiću su nagradu uručili zamenik predsednik opštine Gornji Milanovac, Jadranka Dostanić i Lidija Radovanović, sestričina Mije Aleksića.

“Meni ova nagrada privatno i poslovno veoma puno znači, pre svega zato što nosi ime Mije Aleksića, a u profesionalnom smislu zato što su mi je dale kolege Nenad Jezdić i Nebojša Dugalić kao bivši laureati i nosioci priznanja. Zahvalan sam Gornjem Milanovcu i porodici Mije Aleksića koji su se potrudili da se ne zaboravi ime slavnog glumca”, rekao je Kičić.

Kićić je izjavio da je Aleksića poznavao još kao dete, jer su na istom mestu u Dalmaciji imali kuću, dodajući da je često provodio vreme sa Mijom i njegovom porodicom.

“Kada ste objavili da sam dobitnik nagrade novinari su me pitali šta znači ‘biti glumac’. Ne bih umeo to da elaboriram nekim tačnim rečima, nekom tačnom definicijom. To je nešto što je u vama, što vam je dato i treba da budete zahvalni, što i jesam, jer imam priliku da radim taj posao”, naglasio je on.

Lidija Radovanović, sestričina Mije Aleksića, rekla je da je njen ujak bio veliki čovek, jedna duša, srce koji je ostavio u amanet da ga pamtimo u najlepšem sećanju.

“Ovo podneblje i ova njegova rodna gruda koja je i naše i moja, ovde su nam koreni, srećni smo što smo njega imali i za ujaka, oca, supruga, dedu. Meni svake godine je puno srce kada dođe ova manifestacija koju ćemo podržavati i bićemo jako srećni kada nagrade odu u prave ruke kao što ovog puta odlaze u ruke Gordana Kičića”, navela je ona.

Direktor Filmskog centra Srbije, Gordan Matić, izjavio je da je Mija Aleksić veliki trag ostavio u Kragujevcu, odakle dolazi, ali i u drugim mestima širom Šumadije.

“On je inspirisao mnoge generacije da počne se bavi glumom, a kasnije pozorištem i filmom. Mija je jedno veliko ime i dovoljno je reći Mija Aleksić”, istakao je on.

Nakon dodele nagrade publika je mogla da pogleda film “Realna priča” u kom se Kičić ostvario kao glumac i režiser

Izvor: MNA