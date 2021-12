Књижевност као средство повезивања

U Umetničkoj galeriji “Nadežda Petrović“ u četvrtak u 18 sati biće otvorena samostalna izložba Nevene Hadži-Jovančić “B.O.L.T.O.P. – Better On Lips Than On Paper (Bolje na usnama nego na papiru)“. Izložbu će u formi predavanja sa vođenjem kroz postavku otvoriti istoričarka umetnosti dr Maja Ćirić. Samostalna izložba Nevene Hadži-Jovančić “B.O.L.T.O.P. – Better On Lips Than […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук