Концерт у част Боре Ђорђевића у Културном центру

У знак сећања на Бору Чорбу, симболично, на дан његовог рођења 1. новембра, у Културном центру у Чачку биће одржан двосатни концерт.

Борине песме извешће његове колеге са којима је био у бендовима- „Хермелини“, „Сунцокрети“ и Биља Крстић, група „Рибља Чорба“, али и чачански бендови „Театар Дур“, „Акустик Бенд“ и Мирољуб Хаџић, дечији хор ОШ „Бранислав Петровић“ из Слатине, велики хор чачанске Гимназије и бенд „Ружичасти слонови“.

Очекује вас два сата квалитетне свирке и сећања на једну од највећих музичких легенди, што је сасвим довољно да не пропустите ову музичку манифестацију.

Улаз је слободан и од сутра, 29. октобра, карте се могу преузети на билетарници Културног центра.