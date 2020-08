KOŠARKAŠKA LEGENDA ĆE SVOJIM ZNANJEM I ISKUSTVOM POMOĆI SVOM GRADU

Velikan srpske košarke Radmilo Mišović se posle 15 godina vratio u politiku. Na nedavno održanim izborima Radmilo je bio na listi SNS-a “Aleksandar Vučić – za našu decu” za odbornika u lokalnoj Skupštini. Potez pozdravljen od većine naših sugrađana, ali bilo je i onih koji su taj korak izložili kritici. Tu ne bi bilo ništa sporno, da nije bilo i onih koji su se sveli na vređanje i iznošenje raznih nedokazanih tvrdnji. Iako mu nije baš svejedno, on nastavlja dalje i kaže da treba raditi i preuzimati odgovornost za urađeno.

Kako nalaže poslovnik, Mišović je, kao nastariji odbornik, predsedavao radom lokalnog parlamenta do izbora novog predsednika ovog organa vlasti.

– Meni je to predstavljalo veliko zadovoljstvo i čast što sam se u ovim godinama i na ovakav način pojavio u sali Gradske Skupštine – kaže Mišović, dodajući da je narod glasao tako, jer je želeo da ga vode ljudi koji mu daju perspektivu, a kome se takvi rezultati ne sviđaju i na neprimeren način reaguju govori, najviše o njima i ne želi mnogo da komentariše.

Proslavljeni košarkaš je svojevremeno bio politički aktivan, kao narodni poslanik u sazivu Republičkog parlamenta posle 5. oktobra 2000. godine.

– Tada sam video mnogo negativnih stvari. Bio sam svedok mnogih “dogovora” kojima se svesno rušila država, a sve zarad ličnih interesa. Bilo mi je muka od svega i posle isteka mandata se povlačim iz politike – govori sa dosta gorčine o tom periodu Mišović.

Svoj povratak u političku arenu i ulazak na listu SNS-a, a zatim povlačenje sa mesta odbornika obrazlaže ovako:

– Želeo sam da se nastave pozitivna kretanja u našoj zemlji i u Čačku koja su započela 2012. godine. Odazvao sam se pozivu, jer sam smatrao da je to moja moralna obaveza prema gradu koji zaslužuje da bude bolje mesto za život. Insistirao sam kod gradonačelnika da to bude na dobrovoljnoj bazi i da za svoj aktivizam ne dobijam nikakvu naknadu. Materijalni momenat me nije vodio, a moje zdravstveno stanje mi ne dozvoljava da budem na sednicama Skupštine. Svoju ulogu vidim kao savetodavnu i konsultantsku.

Radmilo naglašava da je javnosti malo poznato kako je u prošlom sazivu bio formiran Odbor za starteška pitanja, sastavljen od visoko obrazovanih ljudi različitog profila sa zadatkom sagledavanja stanja na čitavom gradskog području i donošenja smernica njegovog razvoja. Novi, čije se formiranje očekuje, po mišljenju Mišovića, biće kadrovski još jači.

– U slučaju da ponovo dobijem poziv da budem član, ja ću se odazvati. Želim da stavim odmah do znanja da mene ne interesuju nikakve funkcije u sportu. Sa time sam završio pre sedam godina, posle odlaska u penziju. Ima mladih ljudi koji treba da se iskažu na tom polju. Mene najviše zaokuplja težnja da se poboljšaju uslovi u našoj Bolnici. Kako materijalni, tako i kadrovski. Ako nema pravovremene intervencije možete da izgubite život za 10 do 15 minuta. Naši građani zaslužuju bolju zdravstvenu zaštitu – kritički sagledava trenutno stanje u čačanskom zdravstvu.

Sa dosta optimizma gleda na projekat obnavljanja kanala za navodnjavanje od brane u Parmencu do Mršinaca. Za tako nešto treba imati podršku u Beogradu i ne može da shvati višedecenijsku potrebu Čačana da “plivaju uzvodno” na svoju štetu i smatra da sa takvom praksom treba prestati. Kaže da sada Čačak ima dobar “prolaz” kod predsednika Aleksandra Vučića i to treba iskoristiti.

– Izbori su završeni. Narod je rekao svoje i sada treba da se radi. Vlast će za četiri godine ponovo biti na proveri i moraće da položi račune. Stekao sam utisak da je u prethodnom periodu sve išlo sporijim tempom nego što bi trebalo. Mora se brže delati, jer ako jednom propustite šansu, teško će se ukazati druga. To je život. Ja to znam iz iskustva. Kad nešto tražite morate biti uporni dok to ne dobijete. Borićemo se da sve što je obećano bude i urađeno – kaže neko u čijem rečniku ne postoji reč NEMOGUĆE.

Radmilo je optimista, jer Srbija posle ovih izbora nije ista. Kaže da su zauvek propali pokušaji da manjina vlada većinom i sa tim treba raskrstiti zauvek. Dodaje i da se neće dozvoliti da trpe građani i da im se krade mogućnost da bolje i lepše žive.

V. D.

GLEDA SVAKOG PRAVO U OČI

Radmilov skok šut je bio prepoznatljiv. Prava leđa, mirnoća, “lebdenje” u vazduhu i direktan pogled ka košu. U stvari, takva mu je i priroda. Dostojanstven, gleda svakog pravo u oči i kaže mu “u brk”. Zbog toga je često ispaštao, ali se ne kaje, jer stoji iz svega izgovorenog.