КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 10. ДО 16. ОКТОБРА

ПЕТАК, 10. ОКТОБАР – ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК
(З)АНИМАЦИЈА, кратки анимирани филмови за децу
Организација: Програм за децу и младе
Велика сала у 10 часова
УТОРАК, 14. ОКТОБАР – БЕКОС
Промоција новог романа једног од наших најзначајнијих савремених писаца Енеса Халиловића. Роман „Бекос“ је, према речима аутора „књига саздана од самих истина и има циљ да буде сведочанство које треба да расветли будућим историчарима савремено расељавање Балкана“. Роман доноси нове детаље и тумачења мафијашких убистава, отмица, многих криминалних активности, крађе беба, затворске интриге… „Бекос“ је роман који није писан да би био препричаван него доживљен.
Учествују: ЕНЕС ХАЛИЛОВИЋ, аутор романа БЕКОС и ДЕЈАН АЦОВИЋ, књижевни критичар.
Организација: Књижевни програм
Клуб Културног центра у 19:30 часова
ЧЕТВРТАК, 16. ОКТОБАР – КОНЦЕРТ ГОЦЕ ТРЖАН
Гордана Гоца Тржан је певачица аутентичног гласа и препознатљиво медијско лице наше јавне сцене. Публика ће имати прилику да чује њене бројне старе музичке хитове, али и неке новије композиције. Вече које обећава уживање у квалитетној музици и доброј атмосфери.
Цена улазнице је 1500 динара.
Концерт ће бити одржан у оквиру редовног програма Културног центра Чачак.
Организација: Музички програм
Велика сала у 20:00 часова
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
ПЕТАК, 10 ОКТОБАР
– ТАФИТИ: ПИСТИЊСКА АВАНТИРА (анимирани, синхронизован)
Велика сала у 16:00 часова
СЕДЕФ МАГЛА (драма, трилер)
Велика сала у 19:00 часова
ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК, 13. И 14. 0КТОБАР
– КОНТИНЕНТАЛ (драма, комедија)
Велика сала у 20:00 часова
Цена улазнице је 400 динара.