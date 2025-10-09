Културни центар
Kultura

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 10. ДО 16. ОКТОБРА

ПЕТАК, 10. ОКТОБАР – ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

(З)АНИМАЦИЈА, кратки анимирани филмови за децу

Организација: Програм за децу и младе

Велика сала у 10 часова

УТОРАК, 14. ОКТОБАР – БЕКОС

Промоција новог романа једног од наших најзначајнијих савремених писаца Енеса Халиловића. Роман „Бекос“ је, према речима аутора „књига саздана од самих истина и има циљ да буде сведочанство које треба да расветли будућим историчарима савремено расељавање Балкана“. Роман доноси нове детаље и тумачења мафијашких убистава, отмица, многих криминалних активности, крађе беба, затворске интриге… „Бекос“ је роман који није писан да би био препричаван него доживљен. 

Учествују: ЕНЕС ХАЛИЛОВИЋ, аутор романа БЕКОС и ДЕЈАН АЦОВИЋ, књижевни критичар.

Организација: Књижевни програм

Клуб Културног центра у 19:30 часова

ЧЕТВРТАК, 16. ОКТОБАР – КОНЦЕРТ ГОЦЕ ТРЖАН

Гордана Гоца Тржан је певачица аутентичног гласа и препознатљиво медијско лице наше јавне сцене. Публика ће имати прилику да чује њене бројне старе музичке хитове, али и неке новије композиције. Вече које обећава уживање у квалитетној музици  и доброј атмосфери. 

Цена улазнице је 1500 динара.

Концерт ће бити одржан у оквиру редовног програма Културног центра Чачак.

Организација: Музички програм

Велика сала у 20:00 часова

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

ПЕТАК, 10 ОКТОБАР

– ТАФИТИ: ПИСТИЊСКА АВАНТИРА (анимирани, синхронизован)

Велика сала у 16:00 часова

СЕДЕФ МАГЛА (драма, трилер)

                                     Велика сала у 19:00 часова

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК, 13. И 14. 0КТОБАР

– КОНТИНЕНТАЛ (драма, комедија)

                                                                          Велика сала у 20:00 часова

Цена улазнице је 400 динара.

