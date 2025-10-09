КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 10. ДО 16. ОКТОБРА

Filmski program REKVIJEM ZA GOSPOĐU J. Srbija, Bugarska, Makedonija, 2017, 93′ Rekvijem za gospođu J.” govori o skromnoj sredovečnoj ženi i bivšoj službenici koja na godišnjicu smrti svog muža planira da se ubije. Iako je to za 5 dana, Gospođa J. je odlučila da završi sve svoje privatne i administrativne poslove da bi se […]

