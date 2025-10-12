ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“
ВЕРУЈТЕ У СЕБЕ И НЕ ОДУСТАЈТЕ!
-Ђак генерације је титула која се са поносом носи, али јако тешко осваја. За то је потребно улагати много времена и труда. Учење је, по мени, веома занимљиво и корисно, али понекад и досадно. Оно што ме је посебно мотивисало је што сам особа која обожава да се такмичи и буде прва у свему што ради. Постоји много различитих начина на који деца уче, а ја сматрам да је најбоље пажљиво слушање на часу. Ако се држите те методе све ће вам бити лакше. За мој успех нисам заслужан само ја већ и цела моја породица која ме је увек бодрила и подржавала. Такође, за то су заслужни моја учитељица Љиљана Винић, наставнице Јелена Орашаним, наставница историје Славица Левајац, моје разредне старешине Бојана Радуловић Пантелић и Дејан Златић, који су ме учили не само лекцијама из школских уџбеника, већ и нешто много важније – учили су ме да постанем добар човек и за то им неизмерно ХВАЛА – овим речима укратко нам се представља Лазар Петровић, ђак генерције ОШ „Бранислв Петровић“ у Слатини, кога сви знају по надимку – Бели, како га другари зову још од вртића.
Лазар живи у Жаочанима, селу надомак Слатине, воли спорт и има поруку за млађе генерације:
-Најважније је да увек верујете у себе и оно што радите, да не одустајете и не дозволите да било ко или шта утиче на вас и верујте ми – успећете. Деца најчешће мисле да ђаци генерације живе другачији живот од остале деце и да све своје време проводе учећи, али то уопште није тако. Ево, ја, на пример, тренирам карате и фудбал и обожавам да проводим време са мојим другарима са којима играм кошарку….
Лазар је сада ученик Теничке школе и уписао је смер електротехничар рачунара, што му је и била жеља.
Приредила: Г. Д.