ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“

G. D. Komentara (0)

ВЕРУЈТЕ У СЕБЕ И НЕ ОДУСТАЈТЕ!

ђаци генерације

-Ђак генерације је титула која се са поносом носи, али јако тешко осваја. За то је потребно улагати много времена и труда. Учење је, по мени, веома занимљиво и корисно, али понекад и досадно. Оно што ме је посебно мотивисало је што сам особа која обожава да се такмичи и буде прва у свему што ради. Постоји много различитих начина на који деца уче, а ја сматрам да је најбоље пажљиво слушање на часу. Ако се држите те методе све ће вам бити  лакше. За мој успех нисам заслужан само ја већ и цела моја породица која ме је увек бодрила и подржавала. Такође, за то су заслужни моја учитељица Љиљана Винић, наставнице Јелена Орашаним, наставница историје Славица Левајац, моје разредне старешине Бојана Радуловић Пантелић  и Дејан Златић, који су ме учили не само лекцијама из школских уџбеника, већ и нешто много важније – учили су ме да постанем добар човек и за то им неизмерно ХВАЛА – овим речима укратко нам се представља Лазар Петровић,  ђак генерције ОШ „Бранислв Петровић“ у Слатини, кога сви знају по надимку – Бели, како га другари зову још од вртића.

Лазар живи у Жаочанима, селу надомак Слатине, воли спорт и има поруку за млађе генерације:

-Најважније  је да увек верујете у себе и оно што радите, да не одустајете и не дозволите да било ко или шта утиче на вас и верујте ми –  успећете. Деца најчешће мисле да ђаци генерације живе другачији живот од остале деце и да све своје време проводе учећи, али то уопште није тако. Ево, ја, на пример, тренирам карате и фудбал и обожавам да проводим време са мојим другарима са којима играм кошарку….

Лазар је сада ученик Теничке школе и уписао је смер  електротехничар рачунара, што му је и била жеља.

Приредила: Г. Д.

