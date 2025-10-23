Извор:РХМЗ, РТС
Летњи дан у октобру
У Србији ће бити веома топло време за овај период године, уз умерен и јак јужни и југоисточни ветар који ће крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу имати и олујне ударе, а током дана биће претежно сунчано уз малу или умерену облачност. Највиша дневна температура биће 26 степени на западу земље.
Очекује се веома топло време за овај период године, праћено умереним и јаким јужни и југоисточни ветром.
Ветар ће крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу имати и олујне ударе, а током дана биће претежно сунчано уз малу или умерену облачност.
Јутарња температура ће се кретати од пет до 13 степени, а највиша дневна од 20 на истоку до 26 степени на западу Србије.
Наоблачење са кишом и пљусковима које ће увече захватити Срем, Бачку, западну и југозападну Србију, током ноћи прошириће се и на остале пределе, температура ће бити у паду, а ветар у скретању на умерен северозападни.
У Београду се очекује топао дан, уз умерен и јак јужни и југоисточни ветар, а током дана биће претежно сунчано уз малу или умерену облачност.
Јутарња температура кретаће се до 13 степени, док ће највиша дневна достићи 25 степени.
Увече се очекује наоблачење са запада, а током ноћи и киша уз скретање ветра на умерен северозападни и пад температуре.
Опрез за све учеснике у саобраћају
Релативно повољна биметеоролошка ситуација за већину хронично оболелих.
Опрез се саветује срчаним, цереброваскуларним болесницима и асматичарима.
Код метеоропата су могући реуматски болови и нерасположење.
Oпрез се препоручује свим учесницима у саобраћају.
Прогноза за наредне дане
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 30. октобра, очекује се постепено свежије време уз честу појаву кише и пљускова. Локално се очекује и већа количина падавина.
У петак се очекује умерено до потпуно облачно, местимично са кишом и свежије уз умерен, краткотрајно и јак северозападни ветар. Најнижа температура од 8 до 15, а највиша дневна од 15 до 20 степени.
Време ће у суботу бити претежно облачно, местимично са кишом, осим на северу земље где ће бити умерено облачно и суво време. Ветар слаб до умерен јужни и југоисточни. Најнижа дневна од 4 до 10, а највиша температура од 14 до 18 степени.
У недељу метеоролози очекују облачно време, повремено са кишом, а крајем дана и са условима за обилније падавине. Ветар слаб и умерен јужни и југоисточни, крајем дана на северозападу у скретању на северозападни.Најнижа температура од 6 до 10, највиша дневна од 14 до 18 степени.