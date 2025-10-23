јесен Фото: Мима Зиндовић
Društvo

Летњи дан у октобру

G. D. Komentara (0)

Извор:РХМЗ, РТС

Летњи дан у октобру

У Србији ће бити веома топло време за овај период године, уз умерен и јак јужни и југоисточни ветар који ће крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу имати и олујне ударе, а током дана биће претежно сунчано уз малу или умерену облачност. Највиша дневна температура биће 26 степени на западу земље.

Фото: Мима Зиндовић

Очекује се веома топло време за овај период године, праћено умереним и јаким јужни и југоисточни ветром.

Ветар ће крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу имати и олујне ударе, а током дана биће претежно сунчано уз малу или умерену облачност.

Јутарња температура ће се кретати од пет до 13 степени, а највиша дневна од 20 на истоку до 26 степени на западу Србије.

Наоблачење са кишом и пљусковима које ће увече захватити Срем, Бачку, западну и југозападну Србију, током ноћи прошириће се и на остале пределе, температура ће бити у паду, а ветар у скретању на умерен северозападни.

У Београду се очекује топао дан, уз умерен и јак јужни и југоисточни ветар, а током дана биће претежно сунчано уз малу или умерену облачност.

Јутарња температура кретаће се до 13 степени, док ће највиша дневна достићи 25 степени.

Увече се очекује наоблачење са запада, а током ноћи и киша уз скретање ветра на умерен северозападни и пад температуре.

Опрез за све учеснике у саобраћају

Релативно повољна биметеоролошка ситуација за већину хронично оболелих.
Опрез се саветује срчаним, цереброваскуларним болесницима и асматичарима.
Код метеоропата су могући реуматски болови и нерасположење.
Oпрез се препоручује свим учесницима у саобраћају.

Прогноза за наредне дане

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 30. октобра, очекује се постепено свежије време уз честу појаву кише и пљускова. Локално се очекује и већа количина падавина.

У петак се очекује умерено до потпуно облачно, местимично са кишом и свежије уз умерен, краткотрајно и јак северозападни ветар. Најнижа температура од 8 до 15, а највиша дневна од 15 до 20 степени.

Време ће у суботу бити претежно облачно, местимично са кишом, осим на северу земље где ће бити умерено облачно и суво време. Ветар слаб до умерен јужни и југоисточни. Најнижа дневна од 4 до 10, а највиша температура од 14 до 18 степени.

У недељу метеоролози очекују облачно време, повремено са кишом, а крајем дана и са условима за обилније падавине. Ветар слаб и умерен јужни и југоисточни, крајем дана на северозападу у скретању на северозападни.Најнижа температура од 6 до 10, највиша дневна од 14 до 18 степени.

Slične Vesti

ПШЕНИЦА
Društvo

Држава купује 131.000 тона пшенице по 40 динара

G. D.

ИЗВОР:ТАНЈУГ Држава купује 131.000 тона пшенице по 40 динара Влада Србије одобрила је да Републичка дирекција за робне резерве купи 131.000 тона меркантилне пшенице по 40 динара за килограм, са укљученим ПДВ-ом, наводи се у Закључку у који је Танјуг имао увид. Пшеница мора бити домаћа и из овогодишњег рода, зрела, здрава, без знакова плесни, […]
Društvo Zdravstvo

РЕДОВНИ ПРЕГЛЕДИ И МАМОГРАФИЈА – БОРБА ЗА ЖИВОТ!

vesna

ТРАДИЦИОНАЛНО У ОКТОБРУ „ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ“ Град Чачак је и ове године био домаћин манифестације „Дај педалу раку“, која се традиционално одржава, као подршка оболелим и њиховим породицама. У првом плану свих акција које се организују у октобру широм Србије је подсећање на значај скрининга и редовних прегледа дојке и репродуктивних органа. У суботу, 4. […]
Društvo Grad

ГРАД ЧАЧАК честита свим грађанима СПАСОВДАН!

G. D.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.