LIDL VILENJACI PODELILI MALIŠANIMA NOVOGODIŠNJE PAKETIĆE



Autor pratećih fotografija je Marko Risović

Deda Mrazovi pomoćnici naporno su radili i ove zime, pripremivši iznenađenja za najmlađe i poklone koje su želeli čitave godine. U susret praznicima, Lidl vilenjaci su poranili i upakovali oko 1.200 novogodišnjih paketića u Lidl Logističkom Centru u Novoj Pazovi, a zatim obradovali mališane u nekoliko gradova širom Srbije.



Do sada, Lidlova donacija pronašla je put do Udruženja mladih invalida u Kragujevcu, Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u Vranju, udruženja Otvoreno srce sveta u Vršcu, nacionalnog udruženja Alergija i ja, humanitarne organizacije Čepom do osmeha u Novom Sadu, Udruženja MI u Nišu, kao i do Udruženja građana Atina u Beogradu, a tokom narednih dana paketiće pune magije vilenjaci će doneti udruženju Nurdor u Beogradu, Beogradskom udruženju za pomoć osobama sa autizmom, Osnovnoj školi „Sava Jovanović Sirogojno“ u Zemunu, udruženju „Somborske šnajderske“, kao i Svratištu za decu u Beogradu.



„Tokom novogodišnjih praznika nastojimo da podelimo lepe uspomene i magiju zajedništva, a praznična darivanja su naš način da deci pružimo radost i donesemo osmeh na lice“, izjavila je Aleksandra Mirić, iz CSR odeljenja kompanije Lidl Srbija.



Donacijom različitih proizvoda iz svog asortimana, Lidl Srbija i njegovi vilenjaci će tokom decembra obradovati ukupno oko 1.200 dece na više lokacija, u osam gradova Srbije. Ova akcija, osim što predstavlja težnju kompanije da pruži svoj doprinos, za cilj ima i da motiviše pojedince da i sami budu deo novogodišnje bajke mnogih mališana.

O Lidlu



Kompanija Lidl, kao deo nemačke Švarc grupe (Schwarz Gruppe), predstavlja jednog od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Nemačkoj i Evropi. Posluje u 32 zemlje širom sveta, sa oko 12.350 prodavnica, kao i više od 220 logističkih centara i skladišta i oko 375.000 zaposlenih u 31 zemlji sveta. Svojim svakodnevnim aktivnostima preuzima odgovornost za ljude, društvo i planetu. Za Lidl, održivost znači svaki dan iznova ispunjavati svoje obećanje o kvalitetu. Učinak, poštovanje, poverenje, čvrsto na zemlji i pripadnost Lidlove su korporativne vrednosti koje su srce korporativne kulture, oblikuju svakodnevno poslovanje i čine osnovu za uspeh. Lidl je u 2023. fiskalnoj godini ostvario prodaju od 125,5 milijardi evra, a Švarc Grupa je zabeležila 167,2 milijarde evra.

Lidl je u Srbiji svoje prve prodavnice otvorio u oktobru 2018. godine i trenutno ima 77 prodavnica u 44 grada širom zemlje. Imamo dugoročne planove sa ciljem da potrošačima širom Srbije ponudimo jedinstveno iskustvo kupovine i najbolji odnos cene i kvaliteta, po čemu smo prepoznati u svetu. Na osnovu sertifikovanja od strane Top Employers Institute za najboljeg poslodavca, Lidl je nosilac sertifikata „Top Employer Serbia“ i „Top Employer Europe” već četvrtu godinu zaredom. Dodatno, u nezavisnim istraživanjima, potrošači u Srbiji su Lidl odabrali kao „Izabranu prodavnicu godine“, pečat koji dodeljuje organizacija „Izabran proizvod godine“, dok je na osnovu reprezentativnog uzorka Lidl u sklopu kampanje „Najbolje u Srbiji“ proglašen za „Miljenika potrošača“.