ЉУБАВ И НЕСЕБИЧНО ДЕЉЕЊЕ КРЕАТИВНОСТИ

ЛЕТЊЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „КРЕАТИВНА ЈАЗБИНА“
Удружење „Креативна јазбина“ и њен ликовни едукатор Ивана Кнежевић су и овог лета били активни за децу из Чачка, као и за госте који током распуста посећују своје баке и деке, тетке и тече… „Креативна јазбина“ је била отворена за све заинтересоване и реализовала је много занимљивих радионица и активности. Деца су се током лета дружила, креирала луткице од филца, лампе, маске…, била су ангажована на новом дечијем анимираном филму. За малишане су организоване радионице, дечије колоније у мањем обиму, путовали су и сарађивали са другим удружењима и креативцима широм наше лепе земље.
РАДИОНИЦЕ, КОЛОНИЈЕ, ДРУЖЕЊЕ, ПУТОВАЊА…
– Било је забавно, али и поучно радити и стварати у току лета. Радионице „Креативне јазбине“ посетило је више од педесет, како малих, тако и великих креативаца. Атеље је био стециште уметности, ликовности, креативности и знања. У току лета посетили су их сликари, калиграфи, вајари и иконописци – Божидар Јоксимовић, Ђорђе Станић, Александра Дух, Даница Веселиновић, Љиљана Тешановић, Вук Дабетић. Са децом су провели неко време и уживали у инспиративном простору пуном дечије енергије и среће. Дали су им нове идеје и подршку у раду, радовали се и дружили са малим и великим креативцима. „Креативна јазбина“ планира да следеће године прави мозаик са Вуком Дабетићем и направи почетну основну радионицу иконописања и радионицу калиграфије са Даницом Веселиновић, која већ годинама представља нашу земљу и њене културне лепоте целом свету. Има тога још, али нека нешто остане изненађење – најављује Ивана Кнежевић, ликовни едукатор.
Према њеним речима, „ЛИСТ 5“ ове године има другу вибрацију која се заснива на љубави и несебичном дељењу креативности, без обзира на оквире и потешкоће:
– Људи који воле да стварају лепе и добре ствари увек се нађу и нађу начин да, ипак, буду ту у материји и наставе да стварају, подучавају и подржавају стваралачке и креативне идеје.
Ово врло активно и свестрано Удружење, које чува и ствара радионичарски и културни живот града, веома је активно и ван Чачка. Пред крај распуста, у периоду од 27. до 31. августа, деца су са својом менторком учествовала на Међународној ликовној колонији „СУСРЕТ 3“, у Ковину, у организацији Друштва Словенаца „Мартин Крпан“ у Смедереву и Амбасаде Словеније у Србији.
– Креативци из „Јазбине“, Марта Месаровић, Анка Петровић, Вера Ћаловић, Маша Јока, Лили Стевановић, Петра Тодосијевић и Вукашин Кнежевић били су гости тог међународног ликовног и креативног догађаја, који је одржан у насељу Манастирска рампа, крај Дунава. Деца су у друштву уметника из Словеније, Русије, Украјине и Србије сликала и стварала уметничка дела, која ће ове години путовати Словенијом и Италијом, као радови који славе европску културу. Ове године је представник Нова Горица, место које спаја Италију и Словенију и баштини пријатељство, традицију и културу наших народа. На тој колонији и у Ковину било је више од педесет учесника, како професионалних уметника, графичара, илустратора, тако и аматера и деце из удружења из Смедерева, Новог Сада, Зајечара, Београда и Чачка. Наша деца су се дружила и стварала слике, учествовала су на радионицама керамике, графике и израде цветова од рециклираних материјала. Сви су урадили две слике, направили једну вазицу и пар графика са познатом словеначком графичарком Лили Чочек. Било им је незаборавно и једва чакају нове сусрете. Деца су стекла нова искуства и нове пријатеље, а неки већ планирају наставак школовања у Словенији и уче словеначки језик – каже Ивана Кнежевић.
ПОНОСНА МЕНТОРКА, НАДАХНУТА ДЕЦОМ
Малишани из Чачака већ дуго одлазе на ликовне колоније, аниматорске кампове и радионице. Групи старије деце полако се прикључују и млађи креативци, који наслеђују сјајан рејтинг и комплименте талентованости, културе и доброте, каже њихова наставница и менторка.
– Велико ми је задовољство и врло сам поносна на нашу децу, та енергија, посвећеност и таленат, као и васпитање и култура ми дају снагу и енергију, али и наду да посао који радим има добар правац и исправан циљ. Где год се појавимо, пре нас стигну речи хвале и поштовања, па нас увек дочекају као посебан тим на који може да се рачуна. Јако сам поносна и надахнута кад са мојом децом путујем и учествујем на оваквим догађајима. Они су наши најбољи представници и амбасадори – наглашава Ивана Кнежевић.
ИЗЛОЖБА РАДОВА У ЕТНОЛОШКОМ МУЗЕЈУ
Из Удружења „Креативна јазбина“ позивају на изложбу радова насталих на њиховим летњим радионицама и пројекту „ЛИСТ 5“. Уз помоћ и подршку Народног музеја Чачак, 16. септембра, у 19 часова, у Галерији Етнолошког музеја, биће отворена изложба креативаца из „Јазбине“. Изложба ће трајати до 7. октобра. Посетите Етнолошки музеј и подржите ове креативне ентузијасте и вредне ствараоце.
Приредила: Н. Р.
Фото: Архива „Креативне јазбине“