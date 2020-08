LUKA BAJOVIĆ, ĐAK GENERACIJE OŠ “MILICA PAVLOVIĆ”

To što je dobitnik diplome “Vuk Karaxić”, za Luku Bajovića, đaka generacije OŠ “Milica Pavlović”, izuzetna je čast i na to je veoma ponosan. Ova diploma nije samo priznanje za njegov rad, zalaganje i sve ono što je uložio u prethodnom periodu, već je na neki način i obaveza da opravda ovu, do sada, najveću nagradu. Ali, Vukova diploma je i podstrek da nastavi da se bavi naukom i da postiže rezultate još bolje, nego do sada i, naravno, da pomera svoje granice.

“Izuzetan je osećaj biti đak generacije, jer je to najveće priznanje koje jedan učenik može da dobije u toku svog školovanja. Veoma sam srećan i ponosan što sam među mnogo sjajnih đaka moje škole, svojim trudom i zalaganjem, zaslužio da baš ja dobijem ovu lepu titulu. Iza svakog mog uspeha u školi stoji veliki trud i rad, ali ipak ne mislim da je previše teško doći do sjajnih rezultata, jer sam se uvek takmičio iz predmeta koje volim i koje sam sa zadovoljstvom učio. Uvek sam se trudio da se lepo organizujem kako bih imao vremena za sve, tako da nije bilo previše odricanja i žrtvovanja”. Ovako započinje svoju priču najbolji đak OŠ “Milica Pavlović” Luka Bajović.

I Luka je, kao i mnogi odlični đaci, išao na takmičenja iz matematike, fizike, hemije i srpskog jezika i, uglavnom, postizao sjajne rezultate. Najveće uspehe, koji su mu istovremeno i najdrži, postigao je na republičkim takmičenjima iz matematike i fizike u sedmom razredu, na kojima je osvajao medalje. Ove godine se takođe plasirao na republička takmičenja, ali se ona zbog trenutne situacije nisu održala i zbog toga mu je veoma žao.

U OŠ “Milica Pavlović” 28 učenika su nosioci Vukove diplome za izuzetan opšti uspeh u učenju i primerenom vladanju, a posebnim diplomama nagrađeni su i đaci koji su postigli zapažene rezultate na nekim takmičenjima. Svečana dodela Vukovih diploma, u skladu sa aktuelnom situacijom, organizovana je 15. juna.

– Online nastava je imala svoje dobre i loše strane i, kao većini mojih drugara, nije mi uvek bilo zanimljivo, jasno i inspirativno praćenje časova preko TV-a. Veliku pomoć i podršku imali smo od nastvnika iz škole, koji su se zaista trudili da nam pomognu u savladavanju gradiva i otklanjanju svih poteškoća u radu. Iz osnovne škole ću poneti samo najlepše uspomene, a to su nezaboravna druženja, rekreativne nastave, izleti i ekskurzije. Siguran sam da će mi nedostajati drugovi, naše šale tokom odmora, kao i pojedini nastavnici, koji su na mene imali veliki uticaj tokom školovanja. Verujem da se svaki nastavnik u školi trudio da nam na najbolji način prenese svoje znanje, ali bih želeo da istaknem i posebno zahvalim nastavnicama Marijani Kurćubić, Zorici Milovanović, Oliveri Krupež i Jovani Maričić, koje su dale sve od sebe, kako bi mene i moje drugare spremile za takmičenja. Osim toga, uvek su bile tu da mi pruže podršku, razumevanje i motivaciju za rad – naglašava Luka Bajović.

Svoje slobodno vreme naš mladi sagovornik najčešće provodi na sportskim terenima, gde uglavnom igra košarku sa drugarima.

– S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju sa kojm se suočavamo, nemam mnogo izbora, tako da vreme, uglavnom, provodim u najužem krugu porodice i prijatelja. Trudim se da poštujem mere zaštite, ali ipak jedan deo dana provodim i na igralištu sa drugarima – kaže Luka, koji pleni svojim osmehom, iskrenošću i jednostavnošću. A, kako je rekao francuski pisac Stendal: “Samo sjajni umovi mogu sebi priuštiti jednostavan stil”.

Još jedan đak generacije je upisao čačansku Gimnaziju, pririodno-matematički smer, jer su matematika, fizika i hemija predmeti koji ga najviše interesuju. Od srednje škole očekuje da mu pruži mnogo novih iskustava, znanja, prijatelja i da ga na pravi način pripremi za kasnije školovanje.

Ovog neobično običnog mladića krasi i skromnost, što potvrđuje i činjenica da ne voli puno da se ističe rečima. Stiče se utisak da je njegov životni moto latinska izreka: “Dela, ne reči”.

Nela Radičević

ZA VAŽNE ODLUKE JE POTREBNO VREME

– Ne volim mnogo da planiram i razmišljam unapred, tako da mislim da je još prerano da donesem odluku o tome čime bih tačno voleo da se bavim u životu. Naravno da već sada znam šta me interesuje, ispunjava i privlači, ali ipak želim sebi da dam vremena pre nego što donesem neke izuzetno važne odluke – iskreno odgovara Luka na naše pitanje da li je već izabrao životni poziv.