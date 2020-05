MALI: ISLATA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZAVRŠIĆE SE DO 7. JUNA

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali izjavio je danas da se do jutros u 8 časova ukupno 3.750.000 građana Srbije prijavilo za novčanu pomoć od 100 evra, i poručio da će se kompletna isplata ove novčane pomoći države završiti najkasnije do 7. juna.



Ministar finansija Siniša Mali je u izjavi za agenciju Tanjug rekao da, kada se na brojku od 3.750.000 doda i približno dva miliona penzionera i oni koji primaju novčano-socijalnu pomoć, reč je o 5.750.000 građana Srbije koji će dobiti pomoć države.

Na pravi način smo pokazali da je mera koju smo definisali upravo ona koja je građanima potrebna i zbog toga i imate toliki broj ljudi koji se javljaju, istakao je ministar.

Prema njegovim rečima, proteklih nekoliko dana po 100 evra je isplaćeno na račune za ukupno 1.050.000 penzionera, a danas bi preostalih 650.000 penzionera trebalo da očekuje uplatu.

To je uplata koju vrši Trezor na račune poslovnih banaka penzionera, pa će neki od njih već danas imati novac na računu, a neki najkasnije sutra, naveo je ministar.

Mali je najavio da će u četvrtak biti isplaćeno 100 evra za 160.000 sugrađana koji primaju novčano-socijalnu pomoć, a od 25. maja počeće isplata za sve ostale građane koji su se prijavili.

On je rekao da se na dnevnom nivou novac uplaćuje za 500.000 građana, i izrazio očekivanje da će tom dinamikom do 1- 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć od 100 evra.

On je podsetio na to da je poslednji rok za prijavu 5. jun, a oni koji se budu prijavili poslednjeg dana, do 7. juna će im novac biti isplaćen na račune banaka.

Do 7. juna ćemo završiti sa isplatom cele ove novčane pomoći. Novca na računu ima, nema razloga za brigu, dinamika isplate će biti ispoštovana, naglasio je Mali.

Izvor: Vlada Republike srbije