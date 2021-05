MARIJA VUJOVIĆ, STUDENT DEMONSTRATOR NA FTN U ČAČKU: „ŽELIM DA OSTANEM U SVOM GRADU!“

Marija je veliki entuzijasta i nikada se nije plašila rada. Kada je postala student demonstrator, u tome je videla odličnu šansu da stekne dragocenu praksu za budući poziv kojim ima nameru da se bavi. Potvrda njenih dosadašnjih rezultata rada i zalaganja su i dve stipedije koje je dobila u ovoj godini, prva za izuzetno nadarene studente Ministarstva prosvete Republike Srbije, a druga – ununiverzitetska, odnosno Svetosavska nagrada Univerziteta u Kragujevcu koju svake godine dobija najbolji studenat fakulteta, što, kako navodi, predstavlja veliku satisfakciju za njeno dalje napredovanje.



Ova mlada i energična Čačanka je potpuno sigurna da je za sebe odabrala odgovarajući studijski program i fakultet koji obrazuje odlične kadrove. Kada bi se ponovo našla u poziciji da bira, ona ističe da bi se opet upisala na elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na Fakultetu tehničkih nauka i to baš u gradu u kome živi:

-Interesuje me isključivo računarsko inženjerstvo, kombinacija hardvera i softvera. U srednjoj školi sam završila Informacione tehnologije koje su više okreute ka softverskom inženjerstvu, medjutim, kada sam upisivala falultet, želela sam više da se okrenem ka nekom smeru koji je opšti i koji pruža širi spektar znanja. Upravo zbog toga je moj izbor bio računarsko inženjerstvo na FTN u Čačku.



IZBOR BUDUĆEG ZANIMANJA -TEŽAK ZADATAK!



Marija ocenjuje da srednjoškolci prilikom izbora budućeg zanimanja, danas imaju mnogo teži zadatak. Pored ličnih afiniteta prema odredjenim zanimanjima, obavezno moraju da uzmu u obzir i stanje na tržištu rada, kako im se ne bi dogodilo da nakon sticanja diplome provode godine u bezuspešnoj potrazi za poslom.

-Pri izboru budućeg zanimanja, neophodno je da imamo i neku jasniju sliku šta bismo želeli i šta bismo mogli u budućnosti da radimo, pa je u tom smislu potrebno da se razmotre i potrebe tržišta rada, ali ni to ne bi trebalo da bude jedini faktor na osnovu koga se donosi jedna tako važna odluka u životu. Recimo, kadrovi koji se obrazuju na FTN u Čačku su izuzetno traženi, ali, da budemo realni, elektrotehničke i tehničke fakultete ne mogu da studiraju oni koji takvu materiju ne vole, niti je reč o lakim fakultetima koje svako može da završi. Jednostavno, smatram da su veoma važni i afiniteti prema odredjenoj struci, jer ukoliko to ne postoji ne može biti ni napretka u usvajanju neophodnih znanja i veština – kaže naša sagovornica.



Kao student demonstrator, Marija je zadužena za održavanje vežbi iz osnova elektrotehnike 1 i 2 za kolege na prvoj godini studija.

-Već godinu dana se družim sa grupom od 100 studenata prve godine, organizujem vežbe, konsultacije, pripreme za kolokvijume. Iskreno, oduševljena sam prilikom koja mi se ukazala, jer sebe u budućnosti vidim upravo za katedrom, interesuje me prosveta i samim tim ovakva prilika za mene predstavlja sjajnu šansu da steknem dragoceno iskustvo, da vidim kako je sa druge strane katedre – iz pozicije predavača koji treba da prenese stečeno znanje studentima i da ih zainteresuje za materiju – sa velikim oduševljenjem objašnjava Marija.

ODLIČNA SARADNJA FAKULTETA I PRIVREDE



Ova vredna studentkinja ima samo reči hvale za sve studijske programe Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Kada je reč o sticanju praktičnih iskustava na smeru računarskog i softverskog inženjerstva, osim prakse, koja je prisutna kao predmet na četvrtoj godini, tokom svih godina studija, skoro iz svih predmeta postoje računarske vežbe. Pored toga, pretežni deo nastave podrazumeva rad na računaru, gde studenti najbolje vide kako funkcioniše to što su teoretski odradili. I na ostalim studijskim programima, praktični rad je nešto što se podrazumeva. Fakultet tehničkih nauka ima sjajnu saradnju sa privredom, što predstavlja veliku pogodnost, navodi Marija:

-Imamo veliki izbor firmi u kojima možemo da odradimo praksu. Iskreno se nadam da će moja najbolja praksa biti to što sam angažovana na Fakultetu, jer prosveta je moj izbor. Moje kolege se mnogo raduju praksi koju treba da odrade u čačanskim ili nekim drugim firmama. Uglavnom nastoje da izaberu kompanije u kojima vide sebe nakon sticanja diplome, gde postoji šansa da ostanu da rade. Generalno uzev, tehničke nauke su danas veoma perspektivne. Informacione tehnologije su u poslednjih nekoliko godina izbile u prvi plan, kadrovi našeg fakulteta su izuzetno traženi i cenjeni na tržištu rada.



Kako ističe Marija, računarsko inženjerstvo je izuzetno zahtevan smer, traži veliku posvećenost i ozbiljan rad, ali svako ko ima cilj pred sobom uspešno može da savlada predvidjeni nastavni program. Za njen uspeh, kako navodi, veliku zaslugu svakako imaju i profesori FTN-a koji su sjajni inženjeri i odlični pedagozi.

-Studije u Čačku imaju odredjene prednosti. Studenti rade u manjim grupama nego što je to slučaj na drugim fakultetima, tako da profesori imaju dovoljno vremena da svakom studentu podjednako posvete. Ta sjajna komunikacija profesora sa studentima me je trajno „kupila“ da poželim da budem sa druge strane katedre i da svoju ljubav prema tehnici i ja prenosim sa velikom ljubavlju drugima. Ovo je mali i grad i studenti se, uglavnom, medjusobno poznaju i imaju odličnu komunikaciju. Sebe vidim ovde, u Čačku, i nikada nisam poželela da odem iz ovog grada i naše zemlje. Kada bi više mladih ljudi ostajalo u Srbiji, prvenstveno stručnjaka koji imaju neke nove ideje, smatram da bi se standard našeg života i rada podigao na viši nivo. Svako od nas može da pronadje ovde posao ukoliko se malo potrudi za to. Smatram da taj trud počinje još u osnovnoj i srednjoj školi, pa nakon toga se nastavlja i tokom studija. Daću sve od sebe da napredujem na fakultetu da bih sutra dobila posao koji želim. Niko nam nije obećao bolji život u inostranstvu! Treba da ostanemo ovde i taj bolji život sami gradimo – rekla je Marija na kraju razgovra, a njene reči predstavljaju odličnu poruku sadašnjim osnovcima i srednjoškolcima koji će uskoro morati da se odluče za odgovarajuće škole ili fakultete i izaberu svoja buduća zanimanja.



V. S.