MIHAJLOVIĆ: „MILOŠ VELIKI“ BIĆE PET MINUTA OD BEOGRADA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, obišla je danas radove na izgradnji auto-puta od Surčina do Obrenovca, na petlji Surčin, koja se nalazi na obilaznici oko Beograda.

Foto: Predsedništvo Srbije

Ona je istakla da je cilj ove posete da građanima pokažemo gde će se od polovine decembra uključivati na auto-put “Miloš Veliki”, te da će završetkom ove deonice “Miloš Veliki” biti na pet minuta od Beograda.

– Kada gradimo puteve upravo je to važno – da povežemo gradove i region. Od 19. decembra, kako je i obećao generalni direktor CRBC i CCCC Džang Sjaojuen, vozićemo se auto-putem od Beograda do Čačka u dužini od 120 kilometara. Doveli smo auto-put ‘Miloš Veliki’ do obilaznice oko Beograda, odnosno na pet minuta od Koridora 10 i auto-puta Beograd-Zagreb, i na drugoj strani na pet minuta od Ostružničkog mosta – rekla je Mihajlović.

Mihajlović je navela i da je ovaj auto-put važan ne samo za građane Srbije, već i za još bolje odnose Srbije i Kine, sa kojom već imamo „gvozdeno prijateljstvo“, kome su umnogome doprineli dvojica predsednika, Si Đinping i Aleksandar Vučić.

– Znate da nisam od onih koji hvale izvođače, da uvek kada se pojavim na gradilištu uglavnom dolazim da bih rešila neke probleme. Ali izuzetno sam zadovoljna kako kompanije CRBC i CCCC rade na ovom projektu. Zato smatram da izgradnja ovog auto-puta treba da bude primer svim drugim kineskim kompanijama koje rade u našoj zemlji – istakla je Mihajlović.

– Znam da su svi zainteresovani za datum završetka radova, ova deonica će biti završena do 19. decembra, po planu – potvrdio je generalni direktor CCCC i CRBC, Džang Sjaojuen.

Pomoćnik direktora “Puteva Srbije”, Slavoljub Tubić, rekao je da je ovaj projekat primer kako svi budući projekti treba da se sprovode.

– Izuzetno uspešan projekat na kom se radovi izvode na najvišem nivou, kroz timski rad Ministarstva, lokalne samouprave, izvođača i nadzora. Nijedan dolar nije probijen, sve se izvodi u roku i do 19. decembra biće pušten i saobraćaj – zaključio je Tubić.

Izvor: MNA