MILAN MAKOJEVIĆ DEBITOVAO NA SVETSKOM KUPU U LEDNOM PENJANJU – NOVI PRIJATELJI I DRAGOCENO ISKUSTVO ZA DALJU KARIJERU

Tešku godinu za sve, pa i za sportiste, Milan Makojević iz Ovčar Banje iskoristio je da prvi put učestvuje na Svetskom kupu u lednom penjanju (dry-tooling), koje je od 5. do 7. marta održano u ruskom gradu Kirov. Nije bilo lako, jer se kao debitant takmičio sa najboljim penjačima, ali ušao je u polufinale, stekao nove prijatelje, upoznao mnoge značajne ljude u ovom sportu… Za Milana je ovo putovanje, na kome je, kaže, video divlju i hladnu, ali i prelepu Rusiju, bilo dragocena prilika za dalje napredovanje u ovoj disciplini i za trenerski rad kojim planira da se bavi u budućnosti, ali i da ostane u formi, koliko se može, u ovoj sezoni. Posebna čast mu je što je, kao državni prvak, predstavljao Srbiju. Naravno, i Čačak, svoj klub „Armadillo“, PD “Kablar” i Planinarski savez Srbije, koji mu je platio sve troškove devetodnevnog putovanja i boravka u Rusiji.

– Zbog pandemije sve je bilo skuplje i složenije. Na sreću, Kirov je jako povoljan grad, čak i za naše uslove što se tiče smeštaja i hrane. U Rusiji sam upoznao najbolje penjače koje sam ranije pratio preko snimaka. Za sve to zahvalan sam Planinarskom Savezu Srbije koji mi je finansijski i tehnički pomogao u celom poduhvatu – kaže Milan.









Najbrojniji na Svetskom kupu bili su domaćini Rusi, ali je bilo reprezentativaca Češke, Švajcarske, Švedske, Mađarske, Ukrajne, Kazahstana, Irana, Belorusije…

– U kvalifikacijama sam imao dobar raspored, dovoljno vremena da se lepo pripremim i posmatram ostale takmičare pre mene… U prvi smer ušao sam sa mnogo treme na početku, u drugi dosta opuštenije i sve tehničke detalje prošao sam bez većih problema, ali nedostajala mi je i dalje brzina… Bio sam zadovoljan ovim nastupom, jer sam, pre svega, uspeo da smirim misli i budem opušten u toku penjanja – opisuje Makojević prvi dan takmičenja, kada se kao 13. plasirao u polufinale.





Drugog dana nastupio je kao četvrti, tako da je ostalo malo vremena za pripremu. Iako je počeo dobro, brzo je završio nastup kao 14.

– Znam da sam mogao i bolje. Ali, mislim da je ovo dobar rezultat za svetsko prvenstvo na kome sam prvi put učestvovao, jer su to mnogo teži smerovi u odnosu na evropske kupove. Prvi put sam se susreo i sa hvatovima, koje Rusi proizvode. Ipak, mom uspehu je doprinela i manja konkurencija – iskren je Milan, posebno oduševljen podrškom lokalaca za vreme nastupa, jer su vatreno navijali za njega.

Samo putovanje do Rusije i nazad je posebna priča. “Šetnja” kroz Moskvu sa gomilom prtljaga zbog opreme i tople odeće, neophodne za minus 20, putovanje vozom 13 sati do hiljadu kilometara dalekog Kirova, takođe su zanimljivi, ali i naporni.

– Rusi kažu da je ova zima kod njih bila jedna od jačih i hladnijih u poslednjih 10 godina, sa dosta snega. Srećom, u Kirovu sam bio u hotelu „Sputnjik“, na pet minuta od konstrukcije gde je napravljena veštačka stena namenjena za treninge i takmičenja u lednom penjanju. To je, inače, stara konstrukcija koja je bila poletište za takmičenja u ski-skokovima, a pored se nalazio i ledeni toranj visok 15 metara, namenjen za brzinsko penjanje. Imao sam dva dana pred takmičenje da se odmorim i upoznam Kirov. To je industrijski grad, sa dosta pravoslavnih crkvi koje smo posetili. Zanimljivo je bilo videti kako se ovde narod bezbrižno šeta ulicama po teškim zimskim uslovima, gde možete videti majke koje guraju kolica sa bebama, koja su imala sanke umesto točkova. Sneg je pored puteva bio i veći od dva metra. Ali, to su suve zime, koje se lakše podnose. Gradski prevoz je veoma povoljan, jedna vožnja košta naših tridesetak dinara do bilo koje lokacije u gradu. U svakom marketu možete naći dosta vrsta sireva, sušene ribe, piva, što je karakteristična ishrana za ovo područje. Standard je veoma nizak, ljudi rade i za 70 dolara mesečno, ali tamo narod živi veoma skromno – opisuje on.

Siguran je da će opet otići u Kirov, jer bi voleo da trenira sa ruskim penjačima. Od njih, kaže, može dosta da nauči. Nešto je već uspeo za tih nekoliko dana u Kirovu.

– To iskustvo je, u stvari, najveća nagrada na ovom putovanju, a drago mi je što se i Mađarska reprezentacija priključuje takmičenjima u ovom sportu. Proveo sam zaista lepo vreme sa madjarskim penjačima. Imamo i dogovor da za predstojeću sezonu napravimo zajedničke pripreme u Slovačkoj, Sloveniji i kod nas. Bilo bi lepo kada bismo organizovali Balkansko prvenstvo u lednom penjanju, što bi znatno podiglo kvalitet, brojnost i konkurenciju takmičara – smatra Milan i nada se da će u narednim sezonama, osim njega, Srbiju predstavljati veći broj penjača.

USKORO I KAJACI

Ova takmičarska sezona je završena. Ipak, Milan će planinariti po Srbiji, a možda na leto i na Paklenici u Hrvatskoj. Uskoro planira da u svojoj Ovčar Banji započne posao sa kajacima koje će iznajmljivati, ali će praviti i svoje ture do jezera Međuvršje.

– Sve više ljudi dolazi u Ovčar Banju. Na ovaj način, pored zarade, želim da promovišem sport i turističke potencijale naše klisure – kaže Makojević.