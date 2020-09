MINISTARSTVO PROSVETE RASPISALO KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA

KONKURS ZA SREDNJOŠKOLCE TRAJE DO 30. SEPTEMBRA

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu učeničkih stipendija učenicima srednjih škola i objavilo je konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2020/2021. godinu. Za učeničke stipendije konkurs traje od 1. do 30. septembra, a za studentske stipednije će biti raspisan tokom celog oktobra. Pravo da se prijave na konkurs za dodelu učeničkih stipendija, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili lokalna samouprava, i čije se školovanje finansira iz buxeta Republike Srbije. Učenik mora da ima srpsko državljanstvo, a roditelji prebivalište na teritoriji Republike Srbije, kaže zamenik gradonačelnika Vladan Milić.

– Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici prvog razreda srednje škole koji su u svim razredima od petog do osmog osnovne škole postigli odličan uspeh (od 4,5 do 5), odnosno, učenici od drugog do četvrtog razreda srednje škole, koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan uspeh (od 4,5 do 5). Učenici iz osetljivih društvenih grupa imaju određene olakšice (prosek ocene je 3,5 i više) i oni se posebno rangiraju primenom blažih kriterijuma, u skladu sa afirmativnim merama u oblasti obrazovanja – objašnjava Milić.

Neophodni obrasci za prijavljivanje na konkurs mogu se podići u knjižarama “Službenog glasnika”, a jedini koji se podiže u Gradskoj upravi je dokument o proseku primanja po članu domaćinstva.

– Za republičke stipendije mogu konkurisati učenici svih srednjih škola, a Grad daje stipendije samo za učenike koji pohađaju specijalizovane škole, kao što su Baletska, Muzička, Umetnička, Matematička i Filološka gimnazija. Uslovi su isti kao i za republičke učeničke stipendije. Grad će raspisati konkurs krajem oktobra i trajaće ceo novembar – kaže Milić, naglašavajući da na učenički kredit ima pravo svaki redovan đak, koji pohađa školu koju je osnovala Republika Srbija, koja je na republičkom buxetu. Kriterijumi za dobijanje učeničkih kredita su prosek ocene i imovinsko stanje učenika. Đak mora da bude državljanin Srbije, a roditelji sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Konkurs za studentske stipendije trajaće ceo oktobar, a pravo da se prijave, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnovač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

– Mogu da konkurišu studenti koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog i trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz buxeta Republike Srbije. Uslov je da student bude državljanin Srbije i da ima prebavilašte na teritoriji Republike Srbije. Da bi dobio stipendiju student mora da ima prosečnu ocenu 9 i više. Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u buxetu RS za određenu godinu. Studenti iz osetljivih društvenih grupa se posebno rangiraju i mogu da ostvare studentske stipendije bez obzira na prosečnu ocenu. Obrazac koji se popunjava za konkurs može se podići u knjižarama “Službenog glasnika”, a u Gradskoj upravi dokument o imovinskom stanju, odnosno, o proseku primanja po članu domaćinstva – navodi zamenik gradonačelnika, napominjući da se studentski krediti dobijaju, takođe, na osnovu proseka ocene i imovinskog stanja, a uslov je da budu redovni studenti.

Prema njegovim rečima gradski konkurs za studente biće raspisan u novembru, a u decembru će biti raspodela sredstava, raspoređena u deset meseci. Inače, student ne može da koristi po više osnova stipendiranje, ko je dobio republičku stipendiju, ne može konkurisati i za gradsku, i obrnuto.

