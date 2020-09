Ambasador Godfri: Možemo zajedno da gradimo bolji svet

Nakon što su položili crvene ruže na Spomenik četiri vere na Gradskom groblju u Čačku, gradonačelnik Milun Todorovič podsetio je na istorijat nastanka ovog jedinstvenog simbola tolerancije i pomirenja u svetu. Posebno je istakao da su njegovo podizanje inicirale žene i poželeo da se istorija na takav način više nikada ne ponovi. Njegova ekselencija ambasador Entoni Godfri, uz napomenu da je prvi put pred Spomenikom, istakao je da „iako nas još bole sećanja na neka neprijateljstva iz prošlosti, danas možemo zajedno da gradimo bolji svet za nas i našu decu“.

– Lako je mrzeti, ali to ničemu ne vodi. Autori ovog spomenika bili su svesni strašnih patnji koje je Prvi svetski rat doneo Srbiji i drugim zemljama i hteli su da opomenu da se to nikad više ne ponovi… Želim da i svi ostali u svetu poznaju Srbiju onakvu kakvu sam je ja upoznao, kao mesto ogromnog gostoprimstva i dobrote. To je slika koju moramo svima pokazati – istakao je, pored ostalog, tokom današnjeg boravka u Čačku američki ambasador Entoni Godfri, kome je tom prilikom uručeno i pismo iz Pranjana upućeno predsedniku Donaldu Trampu.

Z. L. S.