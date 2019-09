MUKE ČAČANSKIH STOČARA- OVCE I JAGNJAD ZA BAGATELU

Muke stočara u čačanskom kraju, prodaju i cela stada da ne bi bili na gubitku. Stoku po povoljnim cenama kupuju farmeri iz Novog Pazara ili Sjenice

IZUZETNO niske cene prasadi, a posebno ovaca i jagnjadi na stočnim pijacama ovih dana zadaju velike muke stočarima u čačanskom kraju i okolini. Mnogi od njih, ne videvši izlaz iz ove teške situacije, jer, kako kažu, posluju sa velikim gubicima, prodali su čitava stada ovaca, i to uglavnom farmerima u Novom Pazaru ili Sjenici.

Trenutna cena ovaca na ovdašnjem tržištu kreće se od 100 do 120 dinara po kilogramu, dok jagnjad idu od 200 do 230. Prasad se prodaju za 220 dinara za kilo žive vage. Računice, vele čačanski stočari, nema, cena kukuruza ide i do 24 dinara, a zimska sezona podrazumeva i spremanje bala sena, što je dodatni udar na njihov budžet.

– Nema nikakvog računa. Imao sam stado od oko 100 ovaca i sve sam prodao Pazarcima – rekao nam je Čačanin Slavko Rakićević, ugostitelj i vlasnik farme na kojoj trenutno uzgaja samo jagnjad i prasad. – Mislim da je uzrok ovako niskim cenama to što je bila ogromna ponuda. Mnogi su pre nekoliko godina krenuli sa uzgojem, kupili po 20 ovaca i umatičili stoku. Tako se došlo do velike ponude i niske cene zbog čega je dosta nas rešilo da proda ovce.

Farmeri iz ovog kraja kažu da imaju siguran plasman, jer je Čačak poznat po velikom broju pečenjara. Ovako bagatelne cene jagnjadi, jer, recimo, jagnje od 30 kilograma može da se pazari za svega 6.000 dinara žive vage, međutim, nije uticala na cene u čuvenim čačanskim pečenjarama. Tako se kilogram prasetine prodaje i dalje po 1.000, a jagnjetine po 1.450 dinara.

Stočar sa obronaka Jelice, Milutin Jovanović, kako nam je kazao, neće još da proda jagnjad, dok će ovce prodati farmerima u Sjenici. Za jagnjad, veli, čeka bolju cenu.

– Imao sam oko 150 ovaca i evo ovih dana prodajem poslednju turu. Čini mi se da nikad nije bilo gore, jer ranijih godina sam bar mogao da napravim računicu da kupim hranu za zimu, ali ovoga puta se ne može – rekao nam je Milutin. – Nadam se da će cena jagnjadi skočiti uskoro, jer počinje sezona slava, pa svaki dan očekujem lepe vesti sa stočne pijace. Imam još oko 70 jagnjadi, ostaviću nešto malo za sebe, ostalo ću da prodam.

I stočari koji uzgajaju prasad se nadaju da će cena uskoro skočiti, mada i oni priznaju da je dosta teže sa uzgojem jagnjadi. Samo jedna bala, na primer, deteline lucerke ide i do 1,50 evra.

CENE NEKADA

POREĐENJA radi, pre dve godine u ovo vreme, jagnjad su na stočnoj pijaci u Čačku dostizala cenu i do 290, pa i 300 dinara po kilogramu, dok je cena prasadi bila ista kao i sada. Cena ovaca je išla i do 160 dinara.

Izvor: Večernje Novosti, V. Ilić