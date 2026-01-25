Музеј Рудничко-таковског краја домаћин завршнице Фестивала божићног колача „Чесница“

Музеј Рудничко-таковског краја биће домаћин завршнице регионалног Фестивала божићног колача „Чесница“. Догађај се одржава данас 17 часова. Манифестација је настала као локална иницијатива, а временом је прерасла у значајан догађај посвећен очувању традиције и нематеријалног културног наслеђа.
Усвојен Предлог одлуке о буџету за 2023. годину: Изградња затвореног базена и новог вртића, највеће инвестиције
На јуче одржаној седници општинског већа већници су разматрали 17 тачака дневног реда међу којима се као најзначајнија ставка издвојио Нацрт и Предлог Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2023. годину који ће износити 2.103,780,000 динара. Према речима председника Ковачевића, ово је развојни буџет за Општину Горњи Милановац, с обзиром на то да су […]
Na prvom sastanku Organizacionog odbora Sabora violinista Srbije koji će biti održan od 19. do 21. avgusta u Pranjanima, napravljen je organizacioni plan, jer se ove godine očekuje značajno veći broj posetilaca u odnosu na prvi Sabor 2019. Dejan Kovačević, predsednik OO Sabora rekao je danas nakon prvog sastanka da se vakcinacija stanovništva obavlja u […]
Нов асфалт за житеље села Дружетићи У циљу равномерног развоја општине Горњи Милановац, нови метри асфалта стигли су до сваког села и до сваког засеока. Наиме у Дружетићима, Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, посетио је Каљевића брдо, где се асфалтира некатегорисани пут у дужини од 610 метара. -Као што можете да видите општина Горњи […]