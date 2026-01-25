Музеј Рудничко-таковског краја домаћин завршнице Фестивала божићног колача „Чесница“

Na prvom sastanku Organizacionog odbora Sabora violinista Srbije koji će biti održan od 19. do 21. avgusta u Pranjanima, napravljen je organizacioni plan, jer se ove godine očekuje značajno veći broj posetilaca u odnosu na prvi Sabor 2019. Dejan Kovačević, predsednik OO Sabora rekao je danas nakon prvog sastanka da se vakcinacija stanovništva obavlja u […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

