НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ 13. И 14. МАРТА ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

НА СКУПУ ЋЕ БИТИ ПРЕДСТАВЉЕНО ОКО 60 НАУЧНИХ РАДОВА

На Агрономском факултету у Чачку ће 13. и 14. марта бити одржан трeћи Међународни симпозијум о биотехнологији (SYMBIOTECH2025), унапређени „наследник“ Саветовања о биотехнологији са међународним учешћем које се ове године одржава јубиларни 30. пут. На скупу ће бити представљено око 60 научних и стручних радова из области биотехнологије и технолошког инжењерства, а њихови аутори су истраживачи из домаћих и иностраних научно-истраживачких организација и високошколских установа. Како истичу на Агрономском факултету, ови научни и стручни радови ће, свакако, имати снажан утицај на научну, стручну и ширу јавност.

Током првог дана одржавања Симпозијума (у четвртак, 13. марта), након регистрације учесника која почиње у 8 сати, у амфитеатру Агрономског факултета, у десет сати, биће уприличена церемонија отварања овог међународног научног скупа. Химну Републике Србије и академску химну на почетку, као и три кратке народне песме на крају церемоније, извешће хор ученика чачанске Гимназије. Учеснике и госте скупа ће поздравити проф. др Томо Милошевић, декан Агрономског факултета, а након тога ће уследити обилазак мини-сајма.

Учесници ће током првог дана овог научног скупа имати прилику да присуствују предавањима: „3Д штампање функционалне хране – мит, стварност или будућност?“ – проф. др Данијела Бурсаћ Ковачевић (Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Croatia); „Да ли синергија биотехнолошког и медицинског приступа решава изазов топлотног стреса? Пример инсулинске резистенције и метаболичко-хормонске неравнотеже“ – проф. Др Марко Цинцовић (Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Serbia); „Значај трансфера знања из области пољопривреде за рурални развој Србије“ – др Наташа Толимир (Institute for Science Application in Agriculture, Begrade, Serbia). Након предавања ће бити изложене усмене и постер презентације у секцијма: Ратарство, повртарство и крмно биље; Воћарство и виноградарство; Зоотехника; Заштита биља, производа и животне средине;

Прехрамбена технологија; Примењена хемија и Нутриционизам. Истог дана, у 16:30 часова, биће одржана и шеста Скупштина АЛУМНИ КЛУБА дипломираних инжењера одшколованих на Агрономском факултету у Чачку.

За петак, 14. март, од 10 до13 часова, планиране су панел дискусије: „Утицај климатских промена и топлотног стреса на пољопривредно-прехрамбени сектор“, „Значај саветодавне улоге агронома у решавању професионалних и еко-демографских изазова“ и „Како превазићи страх од конзумације меса и иновативних производа од меса – реалне перспективе“.

Након ззавршетка Симпозијума, за учеснике скупа ће бити организован и обилазак центра града и знаменитости, као и посета дестилерији за производњу чувене чачанске и српске ракије „Јелички дукат“.

В. С.