Na repertoaru i „Van kontrole“

The Princess and the Dragon, Русија, 2018, 75 мин, анимирани, СИНХРОНИЗОВАН На прослави свог седмог рођендана мала принцеза Софија лута кроз тајне одаје дворца и проналази чаробну књигу која је води у чудесну земљу. Режија: Марина Нефедова Четвртак-субота 15-17. новембар 2018. Велика сала у 16:00

Подели ово: Твитер

Фејсбук