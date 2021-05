Na Saboru violinista u Pranjanima očekuju se „velika imena“

Na prvom sastanku Organizacionog odbora Sabora violinista Srbije koji će biti održan od 19. do 21. avgusta u Pranjanima, napravljen je organizacioni plan, jer se ove godine očekuje značajno veći broj posetilaca u odnosu na prvi Sabor 2019.

Dejan Kovačević, predsednik OO Sabora rekao je danas nakon prvog sastanka da se vakcinacija stanovništva obavlja u skladu sa preporukama i da se, kako na nivou opštine, tako i na nivou Republike približavamo cilju, a to je kolektivna imunizacija do kraja maja. On je dodao da se očekuje da pandemija korona virusa u Srbiji tokom juna bude pod kontrolom, što će omogućiti i održavanje Sabora.

-Danas smo usvojili važne odluke za Sabor, akcenat je stavljen na kompletnu organizaciju, jer ako imamo u vidu da je prvi Sabor posetilo 50.000 ljudi, a ove godine očekujemo mnogo više, veoma je bitno da organizacioni deo odradimo besprekorno. Takođe, program Sabora je danas usvojen, biće iznenađenja i velikih imena, a ja pozivam sve građane Srbije da dođu u Pranjane, na treći, mogu da kažem tradicionalni Sabor violinista Srbije, da zaboravimo sve probleme i uživamo uz taktove violine – rekao je Kovačević.



Petak 19. avgust rezervisan je za takmičarski deo mladih violinista, dok će seniori gudala ukrstiti u subotu. Prvog i poslednjeg saborskog dana biće organizovani koncerti, a sva tri dana obeležiće nastupi mnogih poznatih violinista. Bužet za organizaciju ovogodišnjeg Sabora je dva miliona dinara, a nosilac projekta je Kulturni centar Gornji Milanovac.

Ča Glas