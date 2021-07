NAGRAĐENI TV ”GALAKSIJA 32” I NOVINARKA MILENA PETROVIĆ

TV ”Galaksija” 32 iz Čačka i novinarki Mileni Petrović, autorki priloga, dodeljena je Specijalna nagrada Delegacije Evropske unije u Srbiji za prilog pod nazivom „EU PRO – zajedno do boljeg poslovnog okruženja“, koji se odnosi na neke od projekata podrške Evropske unije razvoju opština (EU PRO) sprovedenim u Čačku.

Razvojni program EU PRO u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Delegacijom Evropske unije u Srbiji organizovao je konkurs za najbolje priloge lokalnih i regionalnih medija na temu podrške Evropske unije lokalnom razvoju, koja je u 99 jedinica lokalnih samouprava u Srbiji, pružena preko programa EU PRO.

Uspešan završetak realizacije razvojnog programa i dodela priznanja EU PRO održani su 23. juna, u Hotelu „Metropol“ u Beogradu. Zahvaljujući ovom programu, tokom tri godine rada u saradnji sa 99 lokalnih samouprava, uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) ostvareni su značajni rezultati: otvaranje više od 1.700 novih radnih mesta, dat je doprinos privlačenju novih investicija u vrednosti od 30 miliona evra i ostvaren bolji kvalitet života za više od 162.000 ljudi. Događaju su prisustvovali ministar za evropske integracije Vlade Republike Srbije Jadranka Joksimović, šef Delegacije Evropske unije (EU) u Republici Srbiji, ambasador Sem Fabrici i direktorka Kancelarije UNOPS-a (Ujedinjenih nacija za projektne usluge) u Srbiji Mikela Telatin.

Ivan Lazović, Milena Petrović i Nenad Nikolić

Specijalna nagradaMinistarstva za evropske integracije pripala je Medijskom istraživačkom centru iz Niša za priču Milice Milojević Kostićdok je u kategoriji set medijskih priča pobedio Regionalni internet portal E-Braničevo iz Požarevca i novinarke Ana Grujić i Tijana Sotirov. Rezultati takmičenja su dostupni na internet stranici EU PRO.

Na osnovu glasova stručnog žirija koji je radio u sastavu: Radojka Nikolić, urednica „Ekonometra“ i „Magazina Biznis“, Ljubica Gojgić, urednica i voditeljka emisije „Pravi ugao“ na RTV Vojvodina i Miša Stoiljković, urednik i voditelj Jutarnjeg programa Radio Beograda i samih takmičara (koji su glasali za jedan prilog u kategoriji u kojoj su se predstavili), Nagrada u kategoriji najbolji prilog samostalnog elektronskog izdanja pripala je Enesu Radetincu, uredniku novopazarskog portala A1,dok je nagrada za najbolji televizijski prilog dodeljena dvema medijskim kućama koje su osvojile isti broj poena stručnog žirija i takmičara – Radio Televiziji Novi Pazar i novinaru Aleksandru Nićiforoviću i TV Centru Svilajnac za prilog Predraga Todorovića. Nagrada za najbolji radijski prilog dodeljena je Radiju Sto Plus iz Novog Pazara i novinarki Ameli Bajrović, dok je najbolja autorka – Biljana Kuzmanović, urednica portala „Užička Republika press“.

Bez obzira na to ko je podnosilac predloga sadržaja, nagrade pripadaju medijskim kućama čiji su izveštaji, ocenjeni kao najbolji. Sve pobedničke medijske kuće će biti nagrađene novom audio-vizuelnom, audio i računarskom opremom sa ili bez pratećeg softvera u vrednosti do 5.000 dolara. Nagrada za najboljeg novinara je laptop, a kao deo nagrade za novinare koji su autori, odnosno, autorke sedam pobedničkih dela, kako se navodi u propozcijama konkursa, Ministarstvo za evropske integracije organizovaće dvodnevnu radnu posetu relevantnim državnim institucijama u Beogradu koje su uključene u proces evropskih integracija. Čestitamo kolegama na profesionalnom uspehu!

– S obzirom na to da smo već bili uključeni u projekte koji se u našoj zemlji sprovode uz podršku Evropske unije i da smo već pratili kako se odvija projekat EU PRO koji se tiče podrške razvoju lokalnih samouprava, među kojima je i Čačak, bili smo obavešteni o medijskom takmičenju. V.d. direktora televizije Nenad Nikolić mi je predložio da uradim prilog sa kojim ćemo konkurisati. Nakon što sam se bolje upoznala sa svim realizovanim projektima u okviru ovog trogodišnjeg programa, a bilo ih je 11 u našem gradu, nekako sam odmah povezala priču između tri, a zajednička spona im je Naučno-tehnološki park. Čačanima, a pošto se mi kao televizija vidimo i čujemo mnogo dalje od okvira našeg grada, i ljudima iz drugih gradova i opština, želeli smo da prikažemo da sredstva koja su dobijena kroz EU PRO program nisu korist samo za jednu firmu, pojedinca ili ustanovu, u šta smo se najpre sami uverili radeći prilog, već I za širu zajednicu.

Zahvaljujući jednoj mašini kupljenoj uz pomoć EU, preduzeće „Plazmateh“ proširilo je svoje kapacitete i otvorilo nova radna mesta. Ova mlada firma od skoro posluje u okviru NTP-a Čačak, čiji je projekat „Digitalizacija malih i srednjih preduzeća SMEs Digital“, takođe, finansiran preko programa EU PRO. NTP-ov projekat se odnosio na digitalnu transformaciju i razvoj MSP i IT kompanija ne samo u Čačku, veći u Moravičkom i nekim drugim okruzima, a sproveden je u saradnji sa FTN u Čačku. Treći deo priče odnosi se na sredstva koja je grad dobio za izradu tehničke dokumentacije za novi objekat NTP-a u cilju proširenja kapaciteta jednog centra koji ima za cilj podsticanje inovativne delatnosti i razvoja partnerstava. Prilogom smo pokušali da gledaoce podstaknemo da uđu u preduzetničke vode, a upoznali smo ih i sa novim trogodišnjim programom za lokalni razvoj EU PRO Plus za koji je opredeljeno 30 miliona evra bespovratnih sredstava i uz koji mogu to i da ostvare. S obzirom na to da nagrađeni prilog objedinjuje priče o projektima koji se tiču „Unapređenja konkurentnosti preduzeća“ i „Poboljšanja poslovnog okruženja“, nazvali smo ga „EU PRO – zajedno do boljeg poslovnog okruženja“. Imali smo rok do kada treba da emitujemo prilog, a zatim pošaljemo na konkurs, a jedinu dilemu imala sam oko toga da li da radim set medijskih priča (što je, takođe, bila jedna od mogućnosti kao specijalna takmičarska kategorija) ili da sve prezentujem jednim prilogom. Zaslugu što je on po mišljenju Delegacije EU dobro urađen, pored Nenada Nikolića, imaju i snimatelji Slaviša Pejović i Ivan Lazović, a tu je na razne načine bila uključena i podrška svih drugih kolega sa televizije.

Veliku zahvalnost dugujemo Delegaciji Evropske unije koja je izabrala naš prilog kao najbolji, a sama nagrada je od velikog značaja s obzirom na to da ćemo zahvaljujući njoj dobiti novu opremu i tako unaprediti tehničke kapacitete za izveštavanje.

Nagrada nam znači i kao naznaka da ono što TV „Galaksija 32“ radi više od 28 godina vredi.

Moram da napomenem da sam bila veoma radosna i istovremeno zahvalna što sam, kroz čestitanja, kako svih kolega sa “Galaksije”, bez izuzetka, ali i kolega iz ostalih medija iz Čačka i drugih gradova, osetila njihovu veliku podršku i da su zaista ponosni zbog našeg postignuća – rekla je za “Glas” slavljenica Milena Petrović.

Z. L. S.