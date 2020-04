NAJVEROVATNIJE ZABRANA KRETANJA SAMO SUTRA CEO DAN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će odluka o zabrani kretanja za prvomajska praznike biti doneta danas, ali da je predlog da policijski čas traje od četvrtka u 18.00 sati do subote u 05.00 ujutru.

Vučić je gostujući na Radio televiziji Srbije, rekao da bi u petak samo penzioneri mogli da šetaju i to dva puta po sat vremena.

“Želimo da dobijemo još dan i po koji su nam veoma važni. Kada to imamo onda smo u potpunosti tu da zaraza izgubi svoju snagu. To je nekih 30 i nešto sati”, naveo je on.

Zabrana kretanja bi ponovo stupila na snagu u subotu u 18.00 sati i trajala do nedelje u 05.00.

“Ukoliko se na jednom mestu okupi više od pet osoba to će se smatrati prekršajem”, objasnio je Vučić.

VUČIĆ O UKIDANJU VANRENDOG STANJA

Govoreći o ukidanju vanrednog stanja, Vučić je rekao da bi to bilo moguće do kraja sledeće nedelje.

“Tu ćemo da reagujemo i sa brzim testovima. Onaj ko dođe u hotel moći ćemo da mu kažemo pozitivan si idi do bolnice. Nama nije stalo do vanrednog stanja. Jedva čekamo da ga ukinemo. Želimo da odemo iz vanrednog stanja. Moramo da sačekamo da imamo sedam dana ovakvih. Posle toga nema policijskog časa ni ničega”, naglasio je Vučić.

Izvor: MNA