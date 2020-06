NAKON TRI MESECA, PONOVO OTVORENA REKONSTRUISANA GALERIJA „RISIM“

U utorak, 2. juna Čačani su, nakon skoro tri meseca, imali priliku da prisustvuju značajnom kulturnom događaju, otvaranju izložbe Risim: „Slikar na duže staze“ u rekonstruisanoj Galeriji „Risim“. Izložbu je otvorio Milun Todorović, gradonačelnik Čačka.



Rekonstrukcija Galerije „Risim“ uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja i Grada Čačka započeta je pre tri godine. Izvršena je sanacija vlage, konzervatorsko – restauratorski radovi fasade i krova objekta, adaptacija unutrašnjeg izložbenog prostora i postavljanje sistema tehničke zaštite.

Na izložbi su predstavljeni crteži i slike iz Spomen zbirke Bogića Risimovića, koje predstavljaju značajan deo opusa umetnikovog rada.

Bogić Risimović pripada generaciji mladih umetnika, kobi su polovinom prošlog veka bili deo nove umetničke scene, koji su doprineli razvoju srpskog i jugoslovenskog modernizma.

Risimova sestra Vera, gradonačelnik Čačka Milun Todorović, direktor galerije Branko Ćalović i Risimovi srodnici



Risimoviću je tokom tri i po decenije rada, zavičaj bio nepresušna inspiracija u stvaranju osobene likovne poetike. Vezanost za boju započela je u ranom detinjstvu u okruženju očeve bojadžijske radnje. Nadgrobni spomenici, dragačevski krajputaši, nadahnjivali su umetnika svojom etikom i estetikom, kao i setna varoška atmosfera rodnog kraja u kojoj se spajaju lokalno i univerzalno u imaginarnoj metafizičkoj slici zavičaja.



Autor izložbe je Julka Marinković, istoričar umetnosti – muzejski savetnik u Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“, a izbor crteža je napravila Katarina Stevlić, istoričar umetnosti.



Izložbu možete videti od 11 do 18 časova od utorka do petka i subotom od 10 do 14 časova.

Dušan Darijević