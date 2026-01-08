Наранџасти метео-аларм због мраза и ледене кише, температура и до -14 степени

Извор: РТС, РХМЗ
Временска прогноза за 9. јануар
Због ниских температура током јутра и преподнева и могуће ледене кише, у већем делу земље ће на снази бити наранџасти метео-аларм. Температуре ће се кретати од -14 до -4 степена.
Ујутру и пре подне на северу и западу, а током дана и у осталим крајевима очекује се ново наоблачење које ће после подне условити мешовите падавине, снег и кишу која ће се најпре у Војводини, западној и југозападној Србији, а увече и током ноћи и на истоку земље местимично ледити при тлу.
Дуваће слаб и умерен, јужни и југоисточни ветар.
Најнижа температура од -14 на северу и западу до -4 на истоку земље, а највиша од -1 до 4.
