зима Фото: Дарка Симеуновић
Društvo

Наранџасти метео-аларм због мраза и ледене кише, температура и до -14 степени

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС, РХМЗ

Временска прогноза за 9. јануар

Због ниских температура током јутра и преподнева и могуће ледене кише, у већем делу земље ће на снази бити наранџасти метео-аларм. Температуре ће се кретати од -14 до -4 степена.

Фото: Дарка Симеуновић

Ујутру и пре подне на северу и западу, а током дана и у осталим крајевима очекује се ново наоблачење које ће после подне условити мешовите падавине, снег и кишу која ће се најпре у Војводини, западној и југозападној Србији, а увече и током ноћи и на истоку земље местимично ледити при тлу. 

Дуваће слаб и умерен, јужни и југоисточни ветар.

Најнижа температура од -14 на северу и западу до -4 на истоку земље, а највиша од -1 до 4.

Због ниских температура током јутра и преподнева и могуће ледене кише сутра ће у већем делу земље на снази бити наранџасти метео-аларм.

Slične Vesti
Društvo

ДАНАС ПОЧИЊЕ ПЕТРОВДАНСКИ ПОСТ

G. D.

ДАНАС ПОЧИЊЕ ПЕТРОВДАНСКИ ПОСТ Петровдански постОве године апостолски пост почиње 28. јуна (на Видовдан) и траје до 12. јула (Петровдан) Петровдански, aпостолски пост, пост Светих Апостола други је по реду вишедневни пост и посвећен је Светим апостолима Петру и Павлу, односно свим апостолима. Овај пост, чији је почетак покретан (јер зависи од Васкрса), а завршетак […]

Фото: Планинац
Društvo

Током дана смена облака и сунца, на истоку слаб снег

G. D.

ИЗВОР:РТС Током дана смена облака и сунца, на истоку слаб снег Данас на истоку Србије облаци и слаб снег, а на западу периоди сунчаног времена. Јутарња температура од -4 до 3, највиша дневна до 9 степени. У Београду смена облака и сунца, и највиша дневна температура 7 степени. У Србији се данас очекује умерено до […]
Društvo

МАНАСТИР НИКОЉЕ ПОД КАБЛАРОМ – ГРОБНА ЦРКВА ДЕЦЕ КНЕЗА МИЛОША

G. D.

МАНАСТИР НИКОЉЕ ПОД КАБЛАРОМ – ГРОБНА ЦРКВА ДЕЦЕ КНЕЗА МИЛОША ПИШЕ: МИЛОШ ТИМОТИЈЕВИЋ, историчар Одавно је позната нарочита везаност кнеза Милоша Обреновића за манастир Никоље у Овчарско-кабларској клисури. Пријатељство и поверење са манастирским братством настало је у заиста драматичним данима. После пропасти Првог српског устанка (1813), Милош је своју мајку Вишњу, жену Љубицу и децу […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.