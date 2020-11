NARODNI POSLANIK MARKO PAREZANOVIĆ O SVOM BUDUĆEM RADU U REPUBLIČКOM PARLAMENTU I SКUPŠTINSКIM ODBORIMA

IT SEКTOR VELIКI POTENCIJAL GRADA



Sada, kada je formiran novi republički parlament, sasvim je izvesno da se Čačku i Čačanima ovoga puta „posrećilo“, jer u klupama Skupštine Republike Srbije imaju pet narodnih poslanika, koji će biti izuzetno aktivni i u radu skupštinskih odbora.

Marko Parezanović, jedan od osnivača SNS-a i član Glavnog odbora, po drugi put narodni poslanik u republičkom parlamentu, u osvrtu na prethodne četiri godine ocenjuje da je u tom periodu najvažniji zadatak gradskog rukovodstva i narodnih poslanika iz Čačka bio da preokrenu dugo prisutan negativni trend zanemarivanja zapadne Srbije i privuku republičke investicije, bez kojih bi svaki ozbiljniji razvitak čačanskog kraja, posebno u sferi privrede i putne infrastrukture bio nezamisliv.



Parezanović je član Odbora za zaštitu životne sredine i zamenik člana u odborima za odbranu i unutrašnje poslove, obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.



Govoreći o prioritetima Čačka i Čačana, koje će zastupati pred kolegama u republičkom parlamentu, ali i skupštinskim odborima, Parezanović ističe da je veoma zadovoljan što je u ekspozeu premijerke Ane Brnabić, medju vodećim investicijama, prepoznao nastavak izgradnje Кoridora 11 (ka Crnoj Gori i BiH), Moravskog koridora i novu pistu u Ladjevcima za kargo saobraćaj i velike avione. On smatra da će grad na Moravi tek osetiti benefite navedenih kapitalnih investicija:

-Zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, pre pet meseci smo otvorili novi Naučno tehnološki park u Čačku na lokaciji bivšeg “Cera”, koji je već sada gotovo popunjen “stanarima”. Ovakve investicije su od esencijalne važnosti za našu privredu. Objektivno, u prethodne četiri godine realizovali smo mnoge projekte, na koje su gradjani Čačka dugo čekali, a koji su bili do 2016. nezamislivi. I to je naš najveći uspeh, postigli smo ga timskim radom i uz veliko razumevanje ljudi koji vode našu državu.



Parezanović izdvaja tri projekta za koje smatra da će biti u fokusu u naredne dve do tri godine. U oblasti zdravstva najznačajnija je rekonstrukcija i dogradnja Opšte bolnice, a njena prva faza, kako navodi, trebalo bi da bude započeta naredne godine:

-Realizacija ovog projekta biće najznačajniji dogadjaj za čačansko zdravstvo od 4. marta 1980. godine, kada je otvorena nova bolnica. U ovoj godini smo očekivali i nabavku novog skenera i magneta, korona je poremetila planove, ali od njih nećemo odustati. Veliki izazov će biti i stručni kadar, jer smo desetak godina imali prazan hod, pa će, svakako, i smena generacija u oblasti zdravstva biti bolna. Mnogi iskusni lekari idu u penziju, a oni koji su zaposleni u poslednjih pet godina još uvek nisu stasali. U aprilu je država zaposlila sve lekare sa biroa i to je zalog budućnosti.



Parezanović navodi da ideja dogradnje objekta Fakulteta tehničkih nauka i nabavke nove opreme postoji jako dugo i da je konačno došlo vreme da bude i realizovana:

-Uspeli smo ovu temu da nametnemo prilikom otvarawa NTP-a. Fakultet tehničkih nauka je izuzetno važna visokoobrazovna ustanova. Realizacijom ovog projekta stekli bi se uslovi da se podigne kvalitet izvodjenja nastave i privuku novi studenti, a to predstavlja i direktan podsticaj privrednom razvoju, posebno kada je reč o IT sektoru. Imamo više od 50 IT firmi u Čačku koje posluju dobro. Ono na čemu ću posebno insistirati jeste potreba za otvaranjem novih tržišta i povećanjem izvoza IT usluga i tu nam je neophodna velika podrška Vlade Srbije. Jačanjem ovog sektora doći ćemo do većeg broja bolje plaćenih radnih mesta i bila bi šteta da ne iskoristimo taj potencijal.



Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda sa proširenjem kanalizacione mreže je, kako ističe Parezanović, treći važan projekat, planiran za narednu godinu:

-Sve dok se otpadne vode izbacuju u reke bez prečišćavanja, nećemo imati zdravu životnu sredinu. Кao članu Odbora za zaštitu životne sredine, problem zagadjenja Morave biće na vrhu liste prioriteta! Moramo ga rešavati sistemski, izrada projekta koji bi trebalo da pruži adekvatno rešenje privodi se kraju i, uz dobru komunikaciju sa Agencijom za zaštitu životne sredine i resornim ministarstvom, očekujem da će ovaj problem u doglednom vremenskom periodu konačno biti razrešen.

V. S.