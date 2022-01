НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД, ПРИОРИТЕТ

ДАРКО ЈЕВРЕМОВИЋ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЗА ВОЋАРСТВО, О ПЛАНОВИМА ЗА 2022.

Директор Института за воћарство Дарко Јевремовић веома је задовољан постигнутим резултатима и у претходној години, како у области научно-истраживачког рада, тако и у додатној делатности, производњи садног материјала:

– Поносимо се нашим актуелним пројектима, али и вишегодишњим, односно, вишедеценијским стварањем нових сорти, нових хибрида. У наредном периоду очекујемо јако перспективне хибриде, пре свега, шљиве. Верујемо да ћемо имати хибриде и сорте, који ће, можда, и надмашити славу “чачанске лепотице” и “чачанске родне”. Јако смо задовољни јесењом продајом садног материјала. Добру продају су подстакле високе цене плодова, пре свега, шљиве и малине, током 2021. Очекујемо да ће се тај тренд наставити и у овој години. Велико је интересовање произвођача за обнову воћних засада, али и за подизање нових воћњака.

Дарко Јевремовић, директор Института за воћарство

(Фото: Драгомир Марковић)

ПОНОСНИ НА ПРОЈЕКТЕ

С обзиром на то да је основна делатност чачанског Института за воћарство научно-истраживачки рад, приоритети ове институције су пројекти који се реализују у оквиру разних програма.

– Основни су програми Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у којима учествују сви истраживачи Института, према плановима реализације, које смо доставили надлежном министарству. Посебно смо поносни на пројекте Фонда за науку Републике Србије, које реализује 11 истраживача из Института. Реч је о два пројекта, један је у оквиру програма “Промис”, а други у оквиру програма “Идеје”. Пројекат из програма “Промис”, “Conservation and plum pox virus eradication from Serbian autochthonous plum genotypes using cryotechniljues, CryoPlum”, који ће бити завршен у јулу ове године, остварио је одличне резултате, а колеге ангажоване на пројекту “Genetic potential of Serbian autochthonous cherry genotypes for temperature-adaptable reproductive behaviour and nutraceutical value – CherrySeRB”, у оквиру програма “Идеје” очекује велики трогодишњи рад. Чачак се нашао на мапи пројеката из програма Фонда за науку, који је основан да би се финансирао научно-истраживачки рад, по угледу на напредне европске земље. Пошто је велика конкуренција и с обзиром на то да се пројекти бране пред међународном комисијом, поносни смо што имамо два пројекта, поред бројних института и факултета из Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца – каже на почетку разговора за наш лист Дарко Јевремовић, директор Института за воћарство.

Наш саговорник наводи и пројекат “Унапређење примарне производње малине кроз модификацију примењених агро и помотехничких мера у засадима”, у оквиру програма Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Овај пројекат, по конкурсу за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у прошлој години, започет је у октобру 2021. и биће реализован до октобра 2022.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Наравно, истраживачи Института су остварили сарадњу и на међународном нивоу.

– Тренутно имамо три пројекта билатералне сарадње, са Хрватском, Словенијом и очекујемо евалуацију пројекта, који је резултат сарадње истраживача чачанског Института и из Републике Индије. Током ове године планирана су и учешћа истраживача на скуповима међународног и националног значаја, на којима ће представити резултате свог рада. Наравно, организовање скупова зависи од епидемиолошке ситуације. Али, очекујемо да ће бити одржани, или у регуларном облику, или онлајн, као поједини у претходном периоду – каже Јевремовић.

Такође, подсећа, да Институт наставља вишедеценијску сарадњу са бројним привредним субјектима, свим заинтересованим организацијама, општинама, удружењима, установама, индивидуалним произвођачима.

– Ове године планирамо да набавимо и део научно-истраживачке опреме, захваљујући средствима пројеката из Фонда за науку, као и да адаптирамо лабораторије, канцеларије. Наравно, све у складу са финансијским могућностима. Када говоримо о младим истраживачима, тренутно имамо четири докторанта, који раде докторске дисертације. Планирамо да у наредном периоду што више младих истраживача укључимо у научно-истраживачки рад нашег Института. Наравно, то је могуће кроз стипендије, које расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја – објашњава директор.

Фото: Сајт Института за воћарство

У ЈЕСЕЊОЈ СЕЗОНИ ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ КУПАЦА ЗА САДНИ МАТЕРИЈАЛ

Када је реч о додатној делатности, производњи садног матњеријала, план менаxмента је амбициознији, него претходне године.

– Планирали смо производњу од 80.000 до 100.000 дрвенастих садница и више од 150.000 садница малине. Реч је о садном материјалу који је сертификованог, или стандардног квалитета, зависи од воћне врсте. Током ове године ћемо наставити сертификацију и производњу садног материјала, а поред основног, и оних сорти којих још увек нема на тржишту. Акценат је на новоствореним сортама шљиве, као што су “дивна”, “петра” и “нада”, а очекујемо да ће прве саднице, већ крајем јесени бити доступне купцима. Инситут је, захваљујући већем интересовању купаца за купине, завршио сертификацију садног материјала купине. Очекујемо већу количину сорте “чачанска бестрна”, која је створена у нашем Институту. Дуго није било интересовања за купине, пре свега, због лоше цене. Али, пошто је цена прошле године била добра, повећано је и интересовање купаца. Очекујемо прве сертификоване саднице “чачанске бестрне” у понуди на тржишту, не само Србије, већ ће бити јединствене и на европском нивоу – наглашава Дарко Јевремовић.

Директор подсећа да се Институт бави и услужним пословима, као што је анализа земљишта за пољопривредне произвођаче:

– Лабораторија за фитопатологију ради анализу биљног материјала на присуство вируса и других патогена. То се обавља у оквиру Фитосанитарног система Републике Србије, али те услуге пружамо свим заинтересованим произвођачима. Одељење за експериментална поља бави се тестовима, испитавањем карактеристика иностраних или домаћих сорти и врста воћака. Институт за воћарство је један од огледних центара у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Запослени Института се баве и разним вештачењима по захтеву судова и трећих лица. Такође, бавимо се израдом пројеката за подизање воћњака, а саветодавне услуге из свих аспеката воћарства су свакодневне у Институту. Бројни савети се деле и преко и-мејлова, или телефонски, како је данас популарно.

Када је реч о продаји садног материјала, тренутно је затишје због снежних падавина, али директор очекује да ће и пролећна сезона бити подједнако успешна, као што је била јесења.

– Током јесени је било одлично интересовање купаца, реализовали смо велики део садног материјала. Покренули смо и иницијативу за извоз садног материјала наших сорти воћака. Извезли смо десетак сорти шљива у Албанију и ово је први пут да се наше сорте појављују на њиховом тржишту. Имамо најаве и за извоз садног материјала у Украјину и Бугарску – задовољно каже Јевремовић.

Н. Р.