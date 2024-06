Nebojša Bežanić: Nesporazum oko “zapisnika“ nastao zbog nepoznavanja izbornih propisa predstavnika opozicije

IZVOR: MORAVA INFO

ČAČAK – Nakon okončanih lokalnih izbora u Čačku 2. juna podiglo se u javnosti puno prašine oko rezultata tih izbora.

Gradska izborna komisija objavila je preliminarne rezultate po kojima je lista oko SNS osvojila većinu u budućem sazivu parlamenta sa 40 osvojenih odborničkih mandata. Opozicija će ih imati 34. Odbornik Ruske stranke najavio je da će podršku dati aktuelnoj vlasti, pa bi odnos snaga trebalo da bude 41:34.

Međutim, predstavnici opozicije osporili su ove rezultate, tražili su uvid u izborni materijal, posle čega su konstatovali da vlast nema većinu, već da će pet opozicionih listi imati mogućnost da formiraju buduću vlast.

U međuvremeni, GIK je odbila sve prigovore opozicije, kojoj je ostala pravna mogućnost da u roku od 72 sata ulože žalbu Višem sudu.

Sve vreme opozicija kao jednog od ključnih aktera postizbornih dešavanja potencira načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove Nebojšu Bežanića, kojeg su optužili da nije želeo da im dostavi zapisnik o uvidu u izborni materijal koji su imali predstavnici opozicionih listi.

Portal Morava info zatražio je od Nebojše Bežanića izjavu povodom novonastale situacije, a on nam je dostavio pisanu izjavu u kojoj je naveo šta se sve dešavalo u proteklih nekoliko dana.

Bežanićevu izjavu prenosimo u celosti:

Ovo su prvi izbori u gradu Čačku na kojima nisam imao formalna zaduženja u izbornom postupku, već samo izborna komisija, čiji nisam član.

Po ovlašćenju Sekretara Izborne komisije, kao jedan od deset službenih lica zaposlenih u gradskoj upravi, a ne kao načelnik, prisustvovao sam vršenju uvida u izborni materijal ovlašćenih lica podnosioca proglašene izbornih lista na osnovu člana 54. Zakona o izboru narodnih poslanika, i to sam bio lično prisutan pri uvidu u materijal sa manje od deset biračkih mesta.

Verovatno zbog mojih zaduženja na ranijim izborima, ili iz nekog drugog razloga, ostalih devet službenika niko od predstavnika podnosilaca lista ne pominje, već samo od mene traže „zapisnike“.

Članom 13. Uputstva za ostvarivanje prava na uvid u izborni materijal za izbore za narodne poslanike i predsednika Republike je propisano da o izvršenom uvidu u izborni materijal nakon glasanja službeno lice sačinjava službenu belešku koju dostavlja predsedniku lokalne izborne komisije, odnosno sekretaru Komisije. Sama sadržine beleške nije propisana niti rok i nije propisana izrada bilo kakvog zapisnika. Ovlašćena lica koja su vršila uvid su sebe nazivala kontrolorima, što po ovom članu Zakona nisu.

Predstavnici lista su odbili prijem službenih beleški osim liste SVI ZA ČAČAK.

Po podnetom zahtevu za kontrolu zapisnika o radu biračkog odbora po uzorku, na osnovu člana 52. Zakona o lokalnim izborima nije se pojavilo ovlašćeno lice tako da kontrola po uzorku nije vršena.

Upravo po ovom članu su su u decembru mesecu prošle godine, nakon izbora za narodne poslanike, ovlašćena lica „Dveri“ vršila kontrolu zapisnika o radu biračkog odbora po uzorku, kada je i postojala zakonska obaveza izrade izveštaja.

Iz neformalnih saznanja upravo je lista PRIMARIJUS DR MILAN ROGANOVIĆ – SRPSKI POKRET DVERI – BOŠKO OBRADOVIĆ insistirala da predstavnici svih opozicionih lista podnesu zahteve za uvid u kompletan materijal po članu 54. Zakona o izboru narodnih poslanika.

Nesporazum oko „zapisnika“ nastao je iz formalnih raloga, nepoznavanja izbornih propisa, iako podnosioci lista u svojim redovima imaju iskusne advokate i lica koja su učestvovala u više izbornih procesa.

Svejedno, pored pravno jednostavnog pitanja, političarima koji se deklarišu kao mladi i nije ih sramota sede kose i neznanja, koji baštine pravoslavne i porodične vrednosti, nije smetalo da me pred porodicom prostački vređaju na ulici i sve snimaju uz prostačko dobacivanje, tražeći „zapisnike“. Lično sam protiv vređanja i smatram uvredom nazivanja bilo koga magarcem, ali ukoliko bi na primer magarca nazvao gospodinom to ne bi bila uvreda, to bi bio odgovor GOSPODINU Obradoviću.

Nebojša Bežanić, načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove