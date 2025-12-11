Društvo Sport

НЕПОБЕДИВИ „ДИВ“!

vesna Komentara (0)

УСПЕХ ЧАЧАНА У ГОВОРНОМ ПИКАДУ

Чланови чачанског „ДИВ-а“, клуба Међуопштинске организације слепих и слабовидих, били су више него успешни на V Међународном турниру у говорном пикаду. Такмичење је организовано у Живиницама, у Босни и Херцеговини, у суботу и недељу, 6. и 7. децембра, поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.

Одлични резултати свих такмичара, пет победа и само један нерешен меч, донели су „ДИВ-у“ убедљиво прво место екипно у коначном пласману. У категорији Б1 Јованка Лукић и Зоран Зечевић освојили су друга места и сребрне медаље. У категорији Б2 наступале су Божана Марковић и Сузана Лазић, које су појединачно у својим стазама освојиле прва места и златне медаље. Члан „ДИВ-а“ био је и Душко Марковић у улози асистента екипе.

Божана Марковић

Најуспешнија на овом такмичењу била је Божана Марковић која је победила у свих шест одиграних мечева. На Међународном турниру у говорном пикаду учествовали су и такмичари из Бихаћа, Бужима, Сарајева, Тузле и Високог.

В. Т.

Фото: „ДИВ“

МОНОГРАФИЈА

Поводом 70 година постојања Међуопштинске организације слепих Чачак, у уторак, 16. децембра, биће представљена монографија „Без вида, а далеко виде“. Промоција ће бити одржана у Градској библиотеци са почетком у 13 часова. Из удружења позивају суграђане на промоцију монографије о установи „која има срце и душу и која је годинама исписивала разне животне приче“.

Slične Vesti
Društvo

ГО СНС ОБЕЛЕЖИО ДАН МУШКАРАЦА

I. М.

Савет за здравље Градског одбора Српске напредне странке у Чачку обележио је Међународни дан мушкараца 19. новембар, пригодним предавањем о најчешћим здравственим проблемима мушкараца и мерама  превенције. Овом приликом је истакнуто да „јачи пол“ мора више да води рачуна о свом здрављу и да буде прави партнер и савезник женама у свакодневном животу. Статистички, животни […]

Borac
Sport

LAKO DO ČETVRTOG TRIJUMFA: Borac – Spartak: 84 – 76

G. D.

  Košarka LAKO DO ČETVRTOG TRIJUMFA U 10. kolu Super lige Srbije Borac je bez mnogo muke došao do četvrte pobede, trijumfom nad subotičkim Spartakom:  84 – 76 Piše: Dušan Darijević   Poraz od Mege u prethodnom kolu i sve dalja mogućnost da se Borac „dokopa“ četvrte pozicije koja vodi u ABA ligu, iako postoji […]
Društvo

„НЕ СМЕМО ДОЗВОЛИТИ ДА ЛЕПИ СТАРИ ЗАНАТИ ПОПУТ КАЛИГРАФИЈЕ ПАДНУ У ЗАБОРАВˮ

G. D.

„НЕ СМЕМО ДОЗВОЛИТИ ДА ЛЕПИ СТАРИ ЗАНАТИ ПОПУТ КАЛИГРАФИЈЕ ПАДНУ У ЗАБОРАВˮ Лепо писање одувек је представљало цењену вештину и изазивало дивљење посматрача, што је помало пало у сенку у новијим временима када се већина текстова откуца и штампа уместо да се пише руком, а још ређе се краснопише. Калиграфија је вештина која не подразумева […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.