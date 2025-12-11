НЕПОБЕДИВИ „ДИВ“!

УСПЕХ ЧАЧАНА У ГОВОРНОМ ПИКАДУ
Чланови чачанског „ДИВ-а“, клуба Међуопштинске организације слепих и слабовидих, били су више него успешни на V Међународном турниру у говорном пикаду. Такмичење је организовано у Живиницама, у Босни и Херцеговини, у суботу и недељу, 6. и 7. децембра, поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.
Одлични резултати свих такмичара, пет победа и само један нерешен меч, донели су „ДИВ-у“ убедљиво прво место екипно у коначном пласману. У категорији Б1 Јованка Лукић и Зоран Зечевић освојили су друга места и сребрне медаље. У категорији Б2 наступале су Божана Марковић и Сузана Лазић, које су појединачно у својим стазама освојиле прва места и златне медаље. Члан „ДИВ-а“ био је и Душко Марковић у улози асистента екипе.
Најуспешнија на овом такмичењу била је Божана Марковић која је победила у свих шест одиграних мечева. На Међународном турниру у говорном пикаду учествовали су и такмичари из Бихаћа, Бужима, Сарајева, Тузле и Високог.
В. Т.
Фото: „ДИВ“
МОНОГРАФИЈА
Поводом 70 година постојања Међуопштинске организације слепих Чачак, у уторак, 16. децембра, биће представљена монографија „Без вида, а далеко виде“. Промоција ће бити одржана у Градској библиотеци са почетком у 13 часова. Из удружења позивају суграђане на промоцију монографије о установи „која има срце и душу и која је годинама исписивала разне животне приче“.