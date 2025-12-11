НЕПОБЕДИВИ „ДИВ“!

Košarka LAKO DO ČETVRTOG TRIJUMFA U 10. kolu Super lige Srbije Borac je bez mnogo muke došao do četvrte pobede, trijumfom nad subotičkim Spartakom: 84 – 76 Piše: Dušan Darijević Poraz od Mege u prethodnom kolu i sve dalja mogućnost da se Borac „dokopa“ četvrte pozicije koja vodi u ABA ligu, iako postoji […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

