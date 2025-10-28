Нова академска година почиње 3. новембра

Председник Владе Србије Ђуро Мацут рекао је за РТС да је повољна ситуација на већини факултета и да је план да се ова школска година заврши 31. октобра, а да нова крене у понедељак, 3. новембра. Постоји разумевање да морамо да сачувамо универзитете, каже Мацут и додаје да је у току други циклус разговора у Влади са деканима факултета. Премијер је рекао да је 1. новембар дан када морамо у достојанству да одамо пошту страдалима у паду надстрешнице и да морамо да изађемо у миру и јединству.
Одлука Сената универзитета је да нова школска година на свим факултетима у Србији почне 1. новембра, односно у понедељак, 3. новембра.
Председник Владе Србије Ђуро Мацут рекао је да је према плану који је направљен договорено да се ова школска година заврши 31. октобра, а да нова крене 3. новембра.
„Имамо повољну ситуацију, на већини факултета академска година је већ кренула. Остаје да комплетирамо и да сви факултети крену у нову школску годину. Неки факултети су проактивни, као на пример они у Крагујевцу“, истакао је премијер.
Мацут је нагласио да је добра вест то што ће се у новој школској години попунити празнина која је настала у овој школској години.
Навео је пример да је сада испитна сезона на Медицинском факултету на ком је професор и да се одржава октобарски испитни рок. Како је рекао, излазност је била добра и квалитет знања студената је био добар.
„Били смо пријатно затечени да смо поделили добре оцене. У сваком случају, наши студенти су добро радили и учили, сам њихов приступ испитима показује да су надокнадили оно што је пропуштено у школској години коју сада завршавамо“, рекао је Мацут.
Други циклус разговора са деканима
Премијер је рекао да је покренуо други циклус разговора са деканима факултета, да су неки разговори већ завршени и да су декани долазили у Владу. Оценио је те разговоре као отворене и напоменуо да је закључено да увек постоје недостаци и потреба да се нешто унапреди.
„Постоји разумевање да морамо да сачувамо универзитете. Сви су свесни чињенице да је терет на управама факултета. Сви су свесни да морамо држати интегритет институција, и то је провејавало у разговорима“, рекао је Мацут и додао да очекује завршетак разговора са деканима до краја недеље.
Напоменуо је да је био добар упис у два уписна рока на факултетима и да нема податке за трећи уписни рок.
Према његовим речима, наставнички смерови, као што су смерови на ПМФ-у у Београду, имају слабији уписни тренд у односу на учитељске.
Како каже, дошло је до застоја због непопуларности наставничких занимања, мора се нешто предузети, а битно је очувати интегритет.
