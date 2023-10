НОВА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗАКАЗАНА ЗА СУТРА

Revakcinacija u Čačku se obavlja do 15 časova na punktovima u Domu kulture i Plavoj hali u Atenici, a vakcinacija od 15 do 20 časova na sva četiri punkta u Čačku. Prema podacima Radnog tima za praćenje širenja virusa korona u sredu je revakcinisano 217 Čačana, u četvrtak 534, a u petak 718. Do danas […]

