Новогодишње игре без граница
Под покровитељством Града Чачка, а у организацији Спортског центра „Младост“, у недељу 21. децембра 2025. године, одржаће се традиционалне Новогодишње игре без граница, у спортској хали „Младост“, (Плава хала) у Атеници, са почетком у 17 часова.
У Играма учествује 100 такмичара, узраста 6 и 7 година, подељених у 10 екипа (екипе школица из области спорта и образовања), који ће се надметати у традиционалним и модерним спортским дисциплинама.
Три првопласиране екипе ће добити пехаре, а за све такмичаре обезбеђене су медаље, захвалнице за учешће и новогодишњи пакетићи.
Са својим кореографијама, представиће се публици: Балетски студио „ADAĐO AS“ Чачак и КУД „БАМБИ“ Чачак. Сви извођачи ће бити награђени новогодишњим пакетићима.
Након спортског дела Новогодишњих игара без граница, за све присутне малишане, биће организован пригодан новогодишњи програм, уз сликање са Деда Мразом и маскотама.
Захваљујемо се свим пријатељима без чије подршке ова манифестација не би успела!
Овим путем позивамо све заинтересоване, да нам се придруже у намери да нашој деци улепшамо дан, пружајући им подршку и прилику да се покажу!
Будети и Ви подршка овог великог догађаја за наше малишане!
СЛОБОДАН УЛАЗ!