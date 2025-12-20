Плава хала
Grad

Новогодишње игре без граница

G. D. Komentara (0)

Новогодишње игре без граница

Под покровитељством Града Чачка, а у организацији Спортског центра „Младост“, у недељу 21. децембра 2025. године, одржаће се традиционалне Новогодишње игре без граница, у спортској хали „Младост“, (Плава хала) у Атеници, са почетком у 17 часова. 

У Играма учествује 100 такмичара, узраста 6 и 7 година, подељених у 10 екипа (екипе школица из области спорта и образовања), који ће се надметати у традиционалним и модерним спортским дисциплинама. 

Три првопласиране екипе ће добити пехаре, а за све такмичаре обезбеђене су медаље, захвалнице за учешће и  новогодишњи пакетићи.

Са својим кореографијама, представиће се публици: Балетски студио „ADAĐO AS“ Чачак и КУД „БАМБИ“ Чачак.  Сви извођачи ће бити награђени новогодишњим пакетићима.

Након спортског дела Новогодишњих игара без граница, за све присутне малишане, биће организован пригодан новогодишњи програм, уз сликање са Деда Мразом и маскотама.

Захваљујемо се свим пријатељима без чије подршке ова манифестација не би успела!

Овим путем позивамо све заинтересоване, да нам се придруже у намери да нашој деци улепшамо дан, пружајући им подршку и прилику  да се покажу!

Будети и Ви подршка овог великог догађаја за наше малишане!

СЛОБОДАН УЛАЗ!

Slične Vesti
Društvo Grad Saobraćaj

РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ КНИЋ- МРЧАЈЕВЦИ

vladecaglas

ИЗВОР: ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Јавно предузеће „Путеви Србије“ према последњим информацијама о радовима на путу извештава учеснике у саобраћају да су радови на деоници Кнић – Мрчајевци. Поменути радови на мосту преко Бресничког потока уз наизменично пропуштање возила биће санирани половином септембра.
Grad

GRAĐANI PRAVE GUŽVE I UZIMAJU VIŠE OD PROPISANOG SREDSTVA NATRIJUM – HIPOHLORITA

I. М.

JKP “Komunalac” Čačak je postavio posude od 1000 litara, na 10 lokacija u gradu, sa već pripremljenim dezinfekcionim sredstvom – NATRIJUM-HIPOHLORIT. Građani preuzimaju NATRIJUM – HIPOHLORIT u svoje posude i koriste za dezinfekciju prostora u kome borave. Prilikom preuzimanja, mora se držati propisano rastojanje od 2 metra između građana. Građani mogu uzimati pojedinačno dva litra, […]

гимназија, мима
Grad

ПОЕТСКИ РАСАДНИК – представљање чачанских аутора

G. D.

ПОЕТСКИ РАСАДНИК – “ТРАЖИМ БОЈУ ЗА СВОЈЕ НЕБО“ – представљање чачанских аутора Аутори који се представљају: Саво Стијеповић, Верица Тадић, Борис Капетановић, Светлана Вучковић. Ауторе у својству критичара представља проф. Слободан Николић. Музичке нумере: ученици Музичке школе “Др Војислав Вучковић“ из Чачка. Модератор: Милкица Милетић Организација: Књижевни програм Културног центра Чачак

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.