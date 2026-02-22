зима Фото: Г. Д.
Društvo

Облачно, aли топлије

G. D. Komentara (0)

Извор:РТС, РХМЗ

Облачно и топлије – температура до 13 степeни

Са западног Средоземља стиже нам мало топлији ваздух. Изнад већег дела земље претежно облачно и топлије, с температуром до 13 степени. До среде умерено до потпуно облачно уз даљи мањи пораст температуре.

Ујутро и пре подне у брдско-планинским пределима тек понегде слаб снег или киша, а на северозападу Србије и у Неготинској Крајини сунчани интервали.

Увече у већем делу разведравање, осим на северу где ће се задржати облачно време, а у току ноћи је понегде могућа и слаба краткотрајна киша.

Јутарња температура од минус један до два степена, а највиша од пет до 13 степени.

Облачно са сунчаним интервалима и у Београду, с температуром до 10 степени.

Најхладније ће бити на Копаонику са температуром до минус два степена, а најтоплије у Лозници уз температуру до 13 степени.

До среде умерено до потпуно облачно уз даљи мањи пораст температуре, а у понедељак и уторак местимично с кишом.

Од четвртка још топлије са дужим сунчаним интервалима.

Повољније биометеоролошке прилике

Очекује се благо побољшање биометеоролошке ситуације, али се опрез и даље саветује особама са осетљивим нервним системом и срчаним болесницима.

Метеоропатске реакције могу бити изражене у виду раздражљивости и слабије концентрације.

У саобраћају неопходна повећана пажња.

Slične Vesti

Временска прогноза (Фото: Слађана Белић)
Društvo

Смена сунца и облака – до недеље свежије, понегде са кишом

G. D.

Смена сунца и облака – до недеље свежије, понегде са кишом ИЗВОР: РТС На северу, западу и југозападу данас више облака, уз кишу и краткотрајне пљускове местимично. У осталим крајевима смена сунца и облака. Јутарња температура од 13 до 16, највиша од само 19 на северу и западу до 30 степени на југоистоку. Јутарња температура […]
Društvo Grad

Сутра ФОРУМ О ШЉИВИ

G. D.
Društvo

Kиша и снег, температура и данас до 11 степени

G. D.

ИЗВОР: РТС У Србији данас облачно, местимично киша, суснежица и снег. Највиша дневна температура поново до 11 степени. Пролазно наоблачење са севера и истока Србије у току дана прошириће се на остале крајеве, условљавајући кишу и суснежицу у низијама, а снег у брдско-планинским пределима. Суснежица у низијама, снег у брдско-планиским крајевима У току дана више […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.