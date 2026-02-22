Облачно, aли топлије

Извор:РТС, РХМЗ
Облачно и топлије – температура до 13 степeни
Са западног Средоземља стиже нам мало топлији ваздух. Изнад већег дела земље претежно облачно и топлије, с температуром до 13 степени. До среде умерено до потпуно облачно уз даљи мањи пораст температуре.
Ујутро и пре подне у брдско-планинским пределима тек понегде слаб снег или киша, а на северозападу Србије и у Неготинској Крајини сунчани интервали.
Увече у већем делу разведравање, осим на северу где ће се задржати облачно време, а у току ноћи је понегде могућа и слаба краткотрајна киша.
Јутарња температура од минус један до два степена, а највиша од пет до 13 степени.
Облачно са сунчаним интервалима и у Београду, с температуром до 10 степени.
Најхладније ће бити на Копаонику са температуром до минус два степена, а најтоплије у Лозници уз температуру до 13 степени.
До среде умерено до потпуно облачно уз даљи мањи пораст температуре, а у понедељак и уторак местимично с кишом.
Од четвртка још топлије са дужим сунчаним интервалима.
Повољније биометеоролошке прилике
Очекује се благо побољшање биометеоролошке ситуације, али се опрез и даље саветује особама са осетљивим нервним системом и срчаним болесницима.
Метеоропатске реакције могу бити изражене у виду раздражљивости и слабије концентрације.
У саобраћају неопходна повећана пажња.