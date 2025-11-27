снег Фото: Јелена Миладиновић
Društvo

Облачно и хладно са слабим снегом

G. D. Komentara (0)

Прогноза времена за 28. новембар

снег Фото: Јелена Миладиновић
Фото: Јелена Миладиновић (Архива)

Петак: Облачно и хладно са слабим снегом, у нижим пределима северне, источне и југоисточне Србије и са кишом и суснежицом, док се у области Хомољских планина и у вишим планинским пределима југоисточне Србије очекује и ледена киша. Падавине ће углавном бити слабе, а нешто већа количина падавина очекује се само на истоку и југоистоку Србије. Ветар слаб и умерен северозападни. Дневна температура без већег колебања од 0 до 3 степена, а на истоку земље и у Банату од 4 до 6 степени. Упозорење: Формирање снежног покривача ≥ 5cm за 6 h (брдско-планински предели), вероватноћа 60%. Локална појава ледене кише/росуље (брдско-планински предели на истоку), вероватноћа 60%.

