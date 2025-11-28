Концерт у Музичкој школи „Хуманост кроз музику“

У петак 28. новембра, са почетком у 18 часова, у великој сали Музичке школе ,,Др Војислав Вучковић“ у Чачку биће одржан Хуманитарни концерт „Хуманост кроз музику“, у организацији Ученичког парламента школе.
