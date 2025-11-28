Kultura

Концерт у Музичкој школи „Хуманост кроз музику“

G. D. Komentara (0)

У петак 28. новембра, са почетком у 18 часова, у великој сали Музичке школе ,,Др Војислав Вучковић“ у Чачку биће одржан Хуманитарни концерт „Хуманост кроз музику“, у организацији Ученичког парламента школе.

Slične Vesti
Aktuelno G.Milanovac Kultura Region

Представа „ХЕРОЈ НАЦИЈЕ“

G. D.

Представа: „ХЕРОЈ НАЦИЈЕ“ Представа “Херој нације” у продукцији Никшићког позоришта у среду, 22. јанура 2025. године биће изведена у великој сали Културног центра “Мија Алексић” у Горњем Милановцу. Представу је према истоименом тексту Ивaна M. Лaлића на сцену поставио Mилaн Нeшкoвић. Аутор сцeнoгрaфиjе је Вeснa Сушић. Кoстимoгрaфиjу потписује Maргaрeтa Шoбoт, а улоге тумаче: Влaдaн Гajoвић, Биљaнa Кeскeнoвић, Стeвaн Вукoвић, Никoлa Вaсиљeвић и Maja […]
Aktuelno Kultura

Изложба слика Иване Кнежевић у среду, у Ликовном салону Дома културе

I. М.
Културни центар
Kultura

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 1. ДО 7. МАРТА

G. D.

ПЕТАК, 1. МАРТ – МЕЛАНХОЛИЈА У СЕПТЕМБРУ Музичко – документарни филм о пролазности и трајању. Филм по идеји и сценарију Душана Даријевића, режија и камера Ђорђе Илић, монтажа Зоран Грујовић. Посвећен успомени на Рашка Јовичића. Улаз је слободан. Организација: Остали програми Велика сала у 20:00 часова СУБОТА, 2. МАРТ – ГАРАВИЦЕ – промоција документарног филма У организацији удружења и хора „Свети Николај жички“, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.