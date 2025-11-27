Slične Vesti
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 16. ДО 22. МАЈА
ПЕТАК, 16. МАЈ – XVIII ПРОЛЕЋНИ АНАЛЕ – ДО СВИТАЊА Традиционална ликовна манифестација. Селектор овогодишње изложбе је Сенка Ристивојевић, историчар уметности, кустос у Културном центру Београда. Учесници су: Ивана Аранђеловић, Теодора Арсић и Вања Ивановић (Удружење Младих и Напаљених), Борис Бурић, Богољуб Ђоковић, Вук Ђурић, Нина Ивановић, Јана Јовашевић, Соња Лундин, Милорад Младеновић, Игор Шилер (Igor Schiller), Група Шкарт и Љиљана Шуњеварић. Организација: Ликовни програм Ликовни салон у 19.00 ч. СУБОТА, […]
ANDRIJA DABANOVIĆ – STAND UP SHOW “Mokre glave”
ANDRIJA DABANOVIĆ – STAND UP SHOW “Mokre glave” U Čačku 19. marta Andrija Dabanović izvodi svoj Stand Up Show “Mokre glave” od 20:00h u sali Gradske biblioteke. Stand-up show „Mokre glave“ govori o Dabanovićevom odrastanju u Podgorici, burnom djetinjstvu, kockarskoj zavisnosti i odupiranju istoj. Ovo je priča o životnim usponima i strmoglavim padovima, karakternoj transformaciji […]
Свечана академија поводом 90 година постојања КУД „Дуле Милосављевић“
Свечана академија прославе јубилеја, 90 година постојања КУД „Дуле Милосављевић“ Желе, биће одржана у суботу, 9. децембра, у 19 часова, у Хали КК „Борац“ . На академији ће учествовати сви активни чланови друштва, глумци, два оркестра и многи други.