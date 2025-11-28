Društvo

ПОЧЕО БОЖИЋНИ ПОСТ

Z. Ј. Komentara (0)

Данас је почео Божићни пост, којим се припремамо за најрадоснији хришћански празник, рођење Исуса Христа. Пост траје 40 дана, до 6. јануара, када се завршава поноћном литургијом уочи Божића.

Током Божићног поста не једу се месо, млечни производи и јаја, док су уље и вино дозвољени свим данима осим среде и петка, који се посте „на води“. Ка­да је сла­ва, обавезна је посна трпеза, када се припрема риба, па ће та­ко би­ти и 4. де­цем­бра, ка­да цр­ква са сво­јим вер­ни­ци­ма обе­ле­жа­ва Ва­ве­де­ње Пре­све­те Бо­го­ро­ди­це, а по­том сле­де и дру­ги пра­зни­ци ко­је мно­ге по­ро­ди­це обе­ле­жа­ва­ју као кр­сну сла­ву. Ме­ђу њи­ма су Све­ти Алим­пи­је Столп­ник, у на­ро­ду по­знат као Алим­пи­јев­дан, Све­ти Ни­ко­ла.

На Бадњи дан не користе се ни уље, ни вино, већ се посте обавезно „на води““.

По стро­го­сти Бо­жић­ни пост се мо­же упо­ре­ди­ти са Апо­стол­ским или Пе­тров­ским по­стом, а по ду­жи­ни тра­ја­ња дру­ги је по ре­ду, на­кон Вас­кр­шњег или Ве­ли­ког по­ста.

