Данас је почео Божићни пост, којим се припремамо за најрадоснији хришћански празник, рођење Исуса Христа. Пост траје 40 дана, до 6. јануара, када се завршава поноћном литургијом уочи Божића.
Током Божићног поста не једу се месо, млечни производи и јаја, док су уље и вино дозвољени свим данима осим среде и петка, који се посте „на води“. Када је слава, обавезна је посна трпеза, када се припрема риба, па ће тако бити и 4. децембра, када црква са својим верницима обележава Ваведење Пресвете Богородице, а потом следе и други празници које многе породице обележавају као крсну славу. Међу њима су Свети Алимпије Столпник, у народу познат као Алимпијевдан, Свети Никола.
На Бадњи дан не користе се ни уље, ни вино, већ се посте обавезно „на води““.
По строгости Божићни пост се може упоредити са Апостолским или Петровским постом, а по дужини трајања други је по реду, након Васкршњег или Великог поста.