КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 28. НОВЕМБРА ДО 4. ДЕЦЕМБРА

ПЕТАК, 28. НОВЕМБАР
– РАДИОНИЦА ЗА МЛАДЕ – “НАША МЕТЕО-СТАНИЦА“
Радионица је намењена младима (од 14 до 18 година), који желе да кроз практичан рад науче како се научни принципи примењују у стварним уређајима и да притом развијају тимски дух, креативност и истраживачки приступ. Имаће прилику да повежу знање из физике, електронике и програмирања. Крајњи резултат биће мала, заједничка метеоролошка станица. Организација: Програм за децу и младе
Сала Научно технолошког парка од 15.00 до 18.00 ч.
ЧЕТВРТАК, 4. ДЕЦЕМБАР
– НЕИСПРИЧАНЕ ПРИЧЕ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ
Предавање о историјским догађајима о којима нисте учили у школи, а требало је! Неки од њих су трагични. Неки су комични. Неки делују толико лудо да ће вам бити тешко да поверујете да су се заиста догодили! А сви су, на овај или онај начин обликовали свет у коме данас живимо. На предавању ће бити речи о мало познатим и заборављеним догађајима из прошлости народа са наших простора. Чућете каква је веза између Чачка и Единбурга. Откуд грчко село усред Бачке? Који српски политичар је убио свог колегу и зашто? Како је Застава 101 завршила на Килиманџару? Приче о заборављеним ратним догађајима, о невероватним епизодама из историје наших градова, али и о авантурама појединаца од којих свака делује као материјал за филм. Све ове приче су део нове књиге „Историјски забавник – неиспричане приче“, наше гошће, ауторке АЛЕКСАНДРЕ БОГДАНОВИЋ која ће на предавању представити и своју нову књигу. Ауторка је популарног блога „Историјски забавник“ који на мрежама прати преко 350.000 људи. Већ више од деценије се бави промоцијом историје, културе и традиције на друштвеним мрежама и добитница је многих награда и признања. Ово је њена трећа књига. Фото: Приватна архива Организација: Културно – образовни програм
Сала Научно технолошког парка у 19.30 ч.
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
ПЕТАК, 28. НОВЕМБАР – BELDOCS EHO – ревија документарних филмова 2025. године
КАКО ПРОНАЋИ ДЕВОЈКУ У КИНИ
Мала сала у 20.00ч.
Улаз слободан
УТОРАК И ЧЕТВРТАК, 2. И 4. ДЕЦЕМБАР
ЗООТРОПОЛИС 2 (анимирани, авантура, комедија)
Велика сала у 18.00 ч.
БУГОНИЈА (драма, црна комедија)
Велика сала у 20.00 ч.
Цена улазнице је 400 динара.